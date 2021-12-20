ДТП

Ничего не меняется

Смириться ли со смертями на дорогах?

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Немного черного юмора. Стрелочник идет по рельсам, осматривая — все ли в порядке на рабочем месте. Вдруг между рельсами замечает отрезанную руку. Приглядевшись, он видит, что на руке часы. Он поднимает руку с земли и внимательно вглядываясь в циферблат произносит:

— Да-а... А питерский-то опаздывает...

К чему это, спросите вы. К тому, что мы почти стали похожи на этого стрелочника. Никаких эмоций не испытываем от умерщвления людей на дорогах. Погиб, покалечен? Значит, предписано так было, мол, от судьбы не уйдешь. Так мы считаем. И с легкостью прощаем «убийц» на «железных конях», порой покрываем их наплевательство на все и вся.

Вчера, вот, опять убили человека. Женщину. В соцсетях пишут: мать нескольких детей. Что будет с виновником смертельной аварии? А догадайтесь сами. Он, конечно, получит изрядную порцию праведного гнева и проклятий со стороны анонимных пользователей соцсетей. А вот что касается уголовного наказания — тут уже вилами по воде писано. Уж слишком сердоболен УК РФ к автоубийцам.

С другой стороны — и это доказывает вся российская история — плаха и тюрьма редко вправляли мозги жителям самой огромной страны планеты. Что делать? А черт его знает! Придется, наверное, с этим жить. Смириться, так сказать.

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