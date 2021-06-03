Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год. Приняты решения о распределении прибыли (убытков) по результатам 2020 года и о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2020 года. Утверждён устав общества в новой редакции.

Избран новый состав совета директоров общества, в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети»;

Гребцов Павел Владимирович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;

Краинский Даниил Владимирович, заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;

Левченко Роман Алексеевич, исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»;

Майоров Андрей Владимирович, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»;

Мольский Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;

Палагин Виктор Николаевич, заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»;

Прохоров Егор Вячеславович, заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;

Сасин Николай Иванович, руководитель представительства «Опоры России» в Северо-Кавказском федеральном округе, член правления «Опоры России»;

Феоктистов Игорь Владимирович, директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;

Капитонов Владислав Альбертович, директор по корпоративным финансам ПАО «Россети».

Членами ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):

Ковалева Светлана Николаевна, директор по внутреннему аудиту — начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Кормильцев Максим Геннадьевич, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Роптанова Елена Михайловна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Царьков Виктор Владимирович, первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудитором общества утвержден лидер коллективного участника — общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Компания ПАО «Россети Северный Кавказ» является дочерним обществом ПАО «Россети», управляет 134 687 км линий электропередачи, 30 684 шт. подстанциями трансформаторной мощностью 18,361 ГВА классом напряжения 6-110 кВ на территории Северо-Кавказского федерального округа. Глава компании — исполняющий обязанности генерального директора Роман Левченко.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,37 млн километров линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 217 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.