Задачи выполнены успешно

Сотни госслужащих прошли обучение в области гражданской обороны в Ингушетии

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В здании МЧС республики состоялось совещание, на котором подвели итоги деятельности учебно-методического центра (УМЦ) по ГО и ЧС республики, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала учебного года более 400 руководителей и работников органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления и организаций прошли обучения в УМЦ по ГО и ЧС РИ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», — рассказали нашему изданию в пресс-службе регионального МЧС.

Как отметил собеседник, на сегодняшний день учреждение осуществляет образовательную деятельность по 14 учебным программам. В прошедшем году несколько программ были переработаны и усовершенствованы, разработаны и внедрены новые. Ведутся дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в области пожарной безопасности, программы обучения персонала, привлекаемого к выполнению задач системы «112». К каждой группе прикрепляется куратор, который сопровождает ее в ходе всего образовательного процесса. А проверка итоговых знаний осуществлялась в форме тестирования.

«Хотелось бы отметить, что задачи, которые ставились МЧС Республики Ингушетия, были успешно выполнены учебно-методическим центром», — отметил Алихан Дакиев, начальник УМЦ.

Алихан Хусенович является бессменным руководителем центра с 1996 года. Под его управлением и благодаря опытному преподавательскому составу учреждение не раз становилось победителем в рамках проведения смотра-конкурса «Лучший учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Северо-Кавказского федерального округа.

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