— Цель конкурса — повышение профессионального уровня судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и поощрение лучших по профессии, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — К участию в конкурсе были допущены три судебных пристава по ОУПДС, которые имеют лучшие показатели в служебной деятельности. Все участники конкурса прошли тестирование на знание нормативно-правовых документов. При определении лучшего судебного пристава учитывались показатели работы, физическая, огневая и тактико-специальная подготовка. По итогам конкурса лучше всех с поставленными заданиями справился сотрудник Назрановского городского отделения судебных приставов — Балаев Руслан, который второй раз за время службы стал лучшим среди судебных приставов по ОУПДС.

Как отметил собеседник, далее Балаев примет участие во втором этапе конкурса, который традиционно пройдет на базе учебно-методического центра управления ФССП России по Ростовской области.