Защита прав избирателей
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии не зафиксировали серьезных нарушений прав избирателей в дни выборов
В ходе парламентских выборов потрудиться пришлось сотрудникам многих организаций и структур. Хватило дел и уполномоченному по правам человека в Ингушетии Ибрагиму Цечоеву и его подчиненным. В дни голосования он и сотрудники его аппарата осуществляли выездной мониторинг — непосредственное наблюдение за обеспечением прав избирателей на избирательных участках в населенных пунктах, в том числе мониторинг помещений для голосования на предмет их доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья. В целом проверяющие не зафиксировали существенных нарушений прав избирателей в ходе трехдневных выборов.
— Были случаи нарушения противоэпидемических правил, выразившиеся в несоблюдении социальной дистанции участниками избирательного процесса и отсутствии средств индивидуальной защиты, которые устранялись на месте, — рассказал газете «Ингушетия» Цечоев. — Одновременно в нашем аппарате функционировала «горячая линия» для круглосуточного приема обращений граждан по вопросам реализации их избирательных прав.
До выборов мы посетили следственный изолятор в Карабулаке с целью проверки готовности учреждения уголовно-исполнительной системы республики к реализации избирательных прав граждан, находящихся в заключении. Отмечу, что для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, созданы все условия для реализации их избирательных прав.