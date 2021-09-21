Выборы

Защита прав избирателей

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии не зафиксировали серьезных нарушений прав избирателей в дни выборов

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В ходе парламентских выборов потрудиться пришлось сотрудникам многих организаций и структур. Хватило дел и уполномоченному по правам человека в Ингушетии Ибрагиму Цечоеву и его подчиненным. В дни голосования он и сотрудники его аппарата осуществляли выездной мониторинг — непосредственное наблюдение за обеспечением прав избирателей на избирательных участках в населенных пунктах, в том числе мониторинг помещений для голосования на предмет их доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья. В целом проверяющие не зафиксировали существенных нарушений прав избирателей в ходе трехдневных выборов.

— Были случаи нарушения противоэпидемических правил, выразившиеся в несоблюдении социальной дистанции участниками избирательного процесса и отсутствии средств индивидуальной защиты, которые устранялись на месте, — рассказал газете «Ингушетия» Цечоев. — Одновременно в нашем аппарате функционировала «горячая линия» для круглосуточного приема обращений граждан по вопросам реализации их избирательных прав.

До выборов мы посетили следственный изолятор в Карабулаке с целью проверки готовности учреждения уголовно-исполнительной системы республики к реализации избирательных прав граждан, находящихся в заключении. Отмечу, что для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, созданы все условия для реализации их избирательных прав.

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