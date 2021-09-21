— Были случаи нарушения противоэпидемических правил, выразившиеся в несоблюдении социальной дистанции участниками избирательного процесса и отсутствии средств индивидуальной защиты, которые устранялись на месте, — рассказал газете «Ингушетия» Цечоев. — Одновременно в нашем аппарате функционировала «горячая линия» для круглосуточного приема обращений граждан по вопросам реализации их избирательных прав.

До выборов мы посетили следственный изолятор в Карабулаке с целью проверки готовности учреждения уголовно-исполнительной системы республики к реализации избирательных прав граждан, находящихся в заключении. Отмечу, что для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, созданы все условия для реализации их избирательных прав.