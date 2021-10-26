Так, один местный житель решил «мимикрировать» внешний вид своего автомобиля под транспортное средство оперативных служб. Долго водить за нос полицейских ему не удалось: система распознавания «свой — чужой» на вербальном уровне среагировала на присутствие «инородного тела» на автотрассах.

— Сотрудники ОГИБДД ОМВД «Сунженский» в ходе несения службы выявили транспортное средство под управлением 32-летнего местного жителя с незаконно нанесенными на поверхность автомобиля цветографическими схемами, — рассказала газете «Ингушетия» представитель республиканского УГИБДД МВД капитан полиции Зара Ужахова.

— В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 6 (управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб) и ч. 3.1 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств) ст. 12.5 КоАП РФ. Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия в очередной раз призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению установленных законодательством требований безопасности.

Напомним, что цветографическая схема — способ окраса и декорирования наружных поверхностей транспортных средств оперативных служб. Они включают основной цвет, декоративные полосы, информационные надписи и опознавательные знаки. При этом на правую и левую стороны автомобилей наносят одинаковые цветографические схемы. Для нанесения декоративных полос можно использовать как лакокрасочные материалы, так и самоклеящиеся пленки, в том числе со световозвращающим покрытием.