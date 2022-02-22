Росгвардейцы ознакомились с историческими фактами о событиях Великой Отечественной войны, узнали о судьбах людей, которым выпало перенести тяготы военного времени.

— Помимо исторической важности этого проекта хочется отметить высокое качество исполнения экспозиций: добиться такой точности имитации событий военных лет в сочетании со звуковым сопровождением — это мастерство экстра-класса, позволяющее сохранить и глубже осознать славную историю нашей страны, которую сегодня пытаются исказить ради геополитических целей, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» военнослужащий территориального органа капитан Алексей Мажеев.

Добавим, что сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» Управления Росгвардии по Республике Ингушетия во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных структур обеспечили общественный порядок в период пребывания поезда в регионе.