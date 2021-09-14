Мероприятие состоялось 11 сентября текущего года. Столовая гора (Мят-Лоам) в Джейрахском районе — исторически значимая, почитаемая ингушами достопримечательность республики. В последние годы, с развитием внутреннего и внешнего туризма, восхождение на Мят-Лоам стало особенно популярным как у местных жителей, так и у ежегодно увеличивающегося потока туристов, прибывающих в Ингушетию. Высота Столовой горы достигает 3 003 метра над уровнем моря.

«Мы помним героические страницы истории обороны города воинской славы Малгобека от фашистских захватчиков. На защиту в один ряд с советскими солдатами встали нефтяники и жители Ингушетии. Все население принялось за строительство оборонительного многокилометрового рва. Свой трудовой подвиг они совершали под лозунгом «ни капли нефти врагу», — сообщили газете «Ингушетия» участники восхождения.

В начале сентября 1942 года фашистские полчища начали массированное наступление на Малгобек. 3 сентября командующий 1-ой танковой армией немецко-фашистских войск, имевшей в своем составе 3 армейских корпуса (3-й, 40-й и 52-й), горнострелковую дивизию и дивизию СС «Викинг», а также несколько отдельных полков и батальонов, отдал приказ внезапным ударом захватить Малгобек и немедленно организовать добычу нефти, столь необходимой фашистской армии. За армией генерала фон Клейста следовали 5 тысяч специалистов и квалифицированных рабочих, которые должны были после взятия Малгобека начать эксплуатацию промышленных предприятий и нефтяных скважин.

В период с сентября 1942 по январь 1943 года город Малгобек 14 раз переходил из рук в руки, но нефть фашисты так и не получили. Все нефтяные скважины были забиты камнями. Работала только одна скважина, которую называли «партизанкой», для нужд военных и самих нефтяников.

В ночь на 3 января 1943 года Малгобек был освобожден, город нефтяников стал непроходимой стеной к так необходимой нефти Грозного и Баку. Малгобекские нефтяники-орденоносцы, награжденные Указом Президиума Верховного Совета от 6 февраля 1942 года орденом Ленина за снабжение фронта горючим, меньше чем за месяц из старых скважин стали добывать нефть, а весной вступили в строй новые скважины и работа вновь закипела.

Благодаря успешной оборонительной операции под Малгобеком закончилось наступление фашистов на Кавказ, здесь они были остановлены и разгромлены. В Большой советской энциклопедии 1954 года издания имеется историческая справка о важном значении Малгобекской оборонительной операции. Дана конкретная оценка ожесточенному сражению под Малгобеком, в Алханчуртской долине, мужеству и героизму защитников Малгобека: «...в ходе Малгобекской оборонительной операции войска Закавказского фронта активной и упорной борьбой не только сорвали захватнические планы врага на Кавказе, но и не позволили ему осуществить переброску сил с Кавказа под Сталинград, что явилось одним из условий для последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».

«Память о наших героях будет жить, если мы будем сохранять её и передавать нашим потомкам. И восхождение на Столовую гору — это желание нефтяников Ингушетии внести свой вклад в это общее дело», — подчеркнули в «Ингушнефти».

Вместе с тем в прошедшем мероприятии есть одна особенность — в истории современной России еще не было такого массового восхождения нефтяников, тем более в честь своих коллег — нефтяников-героев, совершивших боевой и трудовой подвиг.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 21 650 ингушей, которые участвовали в сражениях на всех фронтах, имена многих из них увековечены на памятных стелах и в мемориальных комплексах. Почти 6,5 тыс. из них погибло, к званию Героя Советского Союза было представлено 57 человек.