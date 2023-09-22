Отмечается, что диспансеризация проводится с целью оценки текущего состояния здоровья, предотвращения заболеваний и принятия мер по их профилактике. «Это важный процесс, позволяющий получить раннюю диагностику и заботу о здоровье», — говорят врачи.

Все желающие имели возможность совершенно бесплатно и добровольно пройти в мобильном ФАПе различные обследования, вакцинацию от сезонных заболеваний, сдать анализы и получить консультации врачей, что позволило определить общее состояние здоровья и выявить любые возможные проблемы или риски.

Сначала врачи измерили рост, вес, расспросили о самочувствии и провели визуальный осмотр. Затем специалисты измерили кровяное давление и сатурацию, уровень глюкозы и холестерина, дальше по списку: ЭКГ, измерение глазного давления. Результаты обследования можно было получить сразу на месте. Если врач выявлял какие-либо отклонения или патологию, то пациента отправляли на дообследование в больницу.

«Мы зачастую нисколько не заботимся о своем здоровье, погружаясь в рабочие будни. Спасибо врачам за такие акции. Я давно хотела проверить основные параметры своего здоровья. Теперь не надо ехать в больницу, все очень удобно», — поделилась главный специалист Минобрнауки региона Мадина Чаниева.

Чтобы сдать анализы и пройти обследование, необязательно иметь какие-либо жалобы, говорят врачи. Главная задача медосмотров — найти начальные признаки заболеваний или отклонений.

В рамках акции под громким названием «Найди время для своего здоровья» в Ингушетии работают шестнадцать мобильных ФАПов. В распоряжении пациентов на одном таком передвижном пункте два кабинета. В одном из них прием ведет терапевт, в другом гинеколог.

«Во многих организациях и ведомствах республики работают другие команды, не только мы. Чаще всего фиксируем у пациентов высокое артериальное давление, сердечно-сосудистые патологии. А также встречаются различные заболевания кожи, мы их исследуем и направляем людей к дерматологу», — подчеркнула Роза Ярижева, врач-терапевт Назрановской городской больницы.

Напомним, диспансеризация — обязательная процедура для тех, кому небезразлично собственное здоровье. В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а уже после сорока лет врачи рекомендуют проходить её ежегодно.

Как говорится, предупредить болезнь гораздо проще, чем потом её лечить. Именно поэтому врачи постоянно напоминают, как важно проходить диспансеризацию. Как отмечалось ранее, сделать это можно совершенно бесплатно благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«И даже не придётся тратить свой выходной или отпрашиваться у работодателя, вам обязаны дать отгул для посещения врача», — напомнили в здравоохранительном ведомстве региона. Если врач выявит риски, то человека направят к специалисту для дальнейших обследований и лечения.