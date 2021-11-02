Начальник ОФСИН, полковник внутренней службы Сергей Ролдугин поздравил сотрудников с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства.

Во время церемонии построения в торжественной обстановке за успехи в службе и ответственное отношение к своим служебным обязанностям сотрудникам были вручены почетные грамоты, присвоены в порядке поощрения досрочные звания и объявлены благодарности.

Напомним, что в 1963 году 31 октября коллегией министерства охраны общественного порядка было принято решение о создании следственных изоляторов как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. Эта дата и стала основой для учреждения профессионального праздника.

До 1960-х годов прошлого века в СССР таких учреждений, как следственные изоляторы, не существовало. Заключенные под стражу на время следствия и суда граждане помещались в тюрьмы, в которых тогда отбывали уголовные наказания осужденные. 1 января 1964 года были открыты первые 170 следственных изоляторов.

Следственный изолятор используется для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

В тюрьмах (ст. 130-131 УИК РФ) отбывают наказание граждане, осужденные за особо тяжкие преступления на срок свыше пяти лет, или при особо опасном рецидиве, которым судом отбывание части срока наказания назначено в тюрьме; злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов.

В наши дни в состав уголовно-исполнительной системы России входят 204 следственных изолятора и 75 помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора, восемь тюрем, 647 исправительных колоний и 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних.