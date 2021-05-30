Во дворе дома погибшего сотрудника собрались друзья, родственники и соседи, которые тепло встретили росгвардейцев и журналистов, поделились воспоминаниями о герое, его боевых буднях и заслугах.

Магомед Даурбеков трагически погиб 5 марта 2009 при разминировании самодельного взрывного устройства, установленного на одной из автодорог в Назрановском районе республики. В результате срабатывания устройства он получил множественные ранения, несовместимые с жизнью. Награжден орденом Мужества посмертно. Был женат, воспитывал двух сыновей и двух дочерей.

Сыновья геройски погибшего омоновца решили пойти по стопам отца и связать свою жизнь со службой Родине. Старший сын, Акрамат, работает в региональном МВД в патрульно-постовой службе. Второй сын — Адам, служит во вневедомственной охране территориального управления Росгвардии и в первые же годы службы проявил себя с положительной стороны, чем снискал благодарность, как от старших коллег, так и от руководства территориального органа.

«Я помню последний день жизни своего отца, когда он долго стоял во дворе, как будто знал, что ему не суждено вернуться живым! Мне на тот момент было 15 лет. Я очень горжусь своим отцом, считаю, что он настоящий герой, благодаря которому многие десятки людей остались живы. Нам с братом есть на кого равняться, и мы сделаем все, чтобы он нами гордился», — отметил сын погибшего омоновца, сотрудник вневедомственной охраны Адам Даурбеков.

Росгвардейцы подчеркнули, что им всегда очень приятно навещать родных своих боевых товарищей, принимать участие в их жизни. Они никогда не забудут и не оставят без внимания семьи погибших сотрудников, так как за много лет стали одной большой и дружной семьей.

Коллегам Магомед Даурбеков запомнился очень храбрым, отважным и веселым человеком, готовым подставить дружеское плечо в момент опасности.

«Никакие трудности не смогли сломить Магомеда, он до конца жизни остался верным своему долгу перед Родиной. Магомед останется в нашей памяти достойным сыном ингушского народа, отважным и мужественным бойцом. Самое малое, что мы можем сделать для него — чтить его память и заботиться о его семье», — отметил сотрудник ОМОН Магомед К.

Родственники погибшего в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за оказанное внимание и выразили благодарность руководству управления.