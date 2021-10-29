Вневедомственная охрана — подразделение со сложной и долгой историей. Основополагающим фактором для создания явилось упомянутое постановление, называвшееся «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». Сегодня так называемые «УВО» осуществляют охрану особо важных и режимных объектов (в том числе подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии), имущества физических и юридических лиц по договорам, участвуют в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений.

Свою весомую лепту в эту работу вносит и Управление вневедомственной охраны Росгвардии в Ингушетии. Численность сотрудников управления с филиалами, представленными в Магасе, Назрани, Карабулаке, Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах, вместе с батальоном полиции и центром обеспечения безопасности высших должностных лиц насчитывает более 1200 человек.

— Естественно, праздничные и памятные даты нашего подразделения очень важны для сотрудников, посвятивших вневедомственной охране долгие, порой нелегкие годы службы. Но и для вновь поступивших на службу подобные праздники — это хорошая возможность проявить себя с положительной стороны и оказаться в числе поощренных, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» командир батальона полиции вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии подполковник полиции Тимур Гулоев.

По его словам, работу сотрудников ингушского УВО жители республики могут видеть достаточно часто. Практически каждое мероприятие регионального или городского масштаба сопровождается охраной общественного порядка, которую во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов, организуют и осуществляют росгвардейцы. Это наглядный пример того, что вне зависимости от времени суток и погоды представители вневедомственной охраны надежно охраняют покой граждан. Но физическое присутствие по определенному периметру — это лишь одна сторона службы. Большой объем работы составляет охрана объектов при помощи так называемых «тревожных кнопок». Это, кстати, одна из государственных услуг, оказываемых Росгвардией в числе прочих.

Ему вторит начальник отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии капитан полиции Илез Наурузов.

— Еще в 60-х годах прошлого века свою эффективность показали первые технические средства охраны, — добавляет собеседник. — Выглядели они, безусловно, в соответствии с общим техническим развитием электронных приборов тех лет, однако все это время направление активно развивалось, и сегодня практически любой желающий на договорной основе может подключить современную охранную сигнализацию, а для нажатия той самой «кнопки» можно использовать даже собственный телефон. Для получения этой государственной услуги нужно просто обратиться в отдел или отделение вневедомственной охраны по месту жительства.

Напомним, что вневедомственная охрана вошла в состав Росгвардии в 2016 году, одновременно с подразделениями лицензионно-разрешительной работы, сотрудниками СОБР, ОМОН и АОСН, и совсем недавно один самых молодых территориальных федеральных органов исполнительной власти праздновал первый важный юбилей — 5 лет с даты образования.

— С момента вступления вневедомственной охраны в состав Росгвардии увеличилась ее штатная численность, ряд подразделений были оптимизированы и приведены в соответствие с реальными потребностями, — говорит начальник одного из филиалов управления вневедомственной охраны Росгвардии в Ингушетии подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев. — В отдельных случаях заметно вырос уровень материального обеспечения личного состава. Прочие виды обеспечения, например, транспортом и вещевым имуществом, постоянно находятся в состоянии формирования и улучшения исходя из текущих условий.

Газета «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям, звучащим в адрес сотрудников Управления вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии, и желает им успешной работы.