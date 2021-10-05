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Сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником поздравляют ветераны МВД Ингушетии

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Сотрудники уголовного розыска 5 октября отмечают свой профессиональный праздник. Это люди, чья служба постоянно связана с риском и самоотверженностью. Указ о создании сыскной части в составах полицейских управлений был подписан в царской России в 1908 году, а Центральное управление уголовного розыска — Центророзыск, было организовано спустя лишь десять лет — в октябре 1918 года.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД по Республике Ингушетия поздравляет своих бывших коллег.

— Уголовная оперативная служба — одно из основных и наиболее значимых формирований полиции, — говорит в своём поздравительном обращении к бывшим коллегам председатель совета ветеранов города Назрани, капитан милиции в отставке В. Б. Бузуртанов. — Одна из важнейших задач службы — раскрытие преступлений и предотвращение планируемых. Сотрудники уголовного розыска ежедневно подвергают опасности свое здоровье и свои жизни, но несмотря на это с честью продолжают нести свою службу. Это, конечно же, требует от них стойкости, самообладания, эмоциональной и психической устойчивости. И мы, бывшие их коллеги, желаем им успехов в этом деле, терпения и как можно больше раскрытых преступлений.

За свою вековую давность уголовный розыск нашей страны прошел нелегкий путь, борясь с разного рода уголовной преступностью. Недаром говорят, что работа в уголовном розыске — это каждодневный подвиг. Поэтому мы смело можем сказать, что здесь работают мужественные ребята.

Мы, ветераны МВД, желаем всем сотрудникам уголовного розыска успехов в их нелёгком труде, крепкого здоровья, а их семьям — благополучия и терпения!

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