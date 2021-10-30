О работе в «красной зоне» ковидных больниц Индире Манкиевой рассказал руководитель Ингушского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Медики-волонтеры» Магомед Костоев.

Но вначале напомним о том, что высокую оценку деятельности волонтеров в сложный период дал Президент России Владимир Путин.

На одной из встреч с добровольцами, он отметил, что в 2020-м году россияне стали больше ценить жизнь и с большим вниманием относиться к близким.

«Когда грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь — все это не зависит от каких бы то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой, и то, что действительно объединяет всех», — подчеркнул Президент.

В марте этого года Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел встречу с молодежными общественными организациями и добровольческими движениями региона, среди которых были и волонтеры-медики.

«Я все больше убеждаюсь, что наши молодые люди, в основной своей массе, амбициозные, здоровые, они проникнуты проблемами, интересуются общественно-политическими и социально-экономическими процессами, хорошо информированы о современном мире и происходящих событиях», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил ребят за их благую деятельность и призвал продолжать в том же духе, помогая во всех областях, поскольку их труд несет в себе в большей степени воспитательный посыл для всего населения региона.

«Добровольная вовлеченность в благотворительность — это серьезный показатель того, что молодежь у нас очень ответственная и думающая. Мы никогда не забудем, как проявили себя наши волонтеры во время пандемии Covid-19. Важно не быть сторонними наблюдателями и делать то, что в наших силах, каждому — там, где можно проявить инициативу, что-то сделать своими силами», — подчеркнул Глава республики.

Руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Магомед Костоев, по его словам, на всю свою жизнь запомнил тяжелый период, когда он и его друзья отрабатывали в «красной зоне» ковидных отделений больниц.

Волонтеры медики отправились на помощь врачам, как только пошла первая волна заболевших. В составе 14 человек, они наравне с опытными врачами дежурили у коек пациентов рискуя своими жизнями, не зная сна и отдыха. Молодые ребята буквально валились с ног, но находили в себе силы держаться.

«Находиться в спецодежде по много часов очень тяжело, к тому же трудно дышать. Доходило того, что у нас ребята теряли сознание», — рассказывает Магомед Костоев.

Если у него еще был опыт работы с пациентами, то у других ребят он отсутствовал полностью и им приходилось инструктировать, как действовать в тех или иных ситуациях.

«Помимо работы в «красной зоне» наши волонтеры оказывали еще и адресную помощь семьям, которые в этом нуждались. Здесь мы столкнулись с проблемой отсутствия личного автотранспорта, но на помощь пришли наши родители, которые отдавали нам ключи от своих машин. Так и развозили продукты», — вспоминает волонтер.

Магомед Костоев признается, что было морально тяжело видеть всю страшную картину. «Все было как в фильме (словно, замедленная съемка) и мы даже до конца не осознавали весь ужас происходящего, на это не было времени. Просто выкладывались, понимая, что наша помощь необходима», — отмечает он.

Волонтер-медик похудел на 20 кг, он получил ожог глаз от кварцевой лампы.

«Я зашел в комнату отдыха, где горела кварцевая лампа, забыл ее выключить и уснул. Проснулся, чувствую болят глаза. С тех пор я стал плохо видеть на левый глаз», — говорит Магомед Костоев.

Спасая жизни других людей, волонтеры-медики рисковали своим здоровьем, но не один из них пожалел об этом и в случае необходимости вновь готовы вернуться в «красную зону».

Этой осенью мы столкнулись с тем, что коронавирус не собирается сдавать свои позиции, ежесуточный прирост больных в республике составляет 72-78 человек. Если весной прошлого года мы не совсем понимали, с какой угрозой столкнулись и даже как-то легко относились к этому, то сегодня осознание пришло. Но при этом беспечность присутствует, хотя здесь не тот случай, когда «риск — благородное дело». Безусловно, волонтеры-медики проявляют гражданский героизм, но это не значит, что мы должны подвергать их здоровье и жизни опасности, если есть возможность противостоять распространению коронавируса, соблюдая элементарные меры безопасности и пройдя вакцинацию.