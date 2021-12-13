Советы для тех, кто решил стать инвестором

Самый простой путь для новичка — купить ценные бумаги, а через определенное время продать по более высокой цене и таким образом заработать. Главное помнить, что прибыль — это результат хорошо продуманных действий, постоянная работа. Торговать на бирже стоит, если у вас есть свободные средства, понимание рисков и желание учиться.

Современная биржа — электронная, торговать можно через интернет откуда угодно. Но для этого нужен посредник — брокер, то есть компания, у которой есть лицензия на биржевую деятельность.

В зависимости от того, сколько времени вы готовы тратить на это занятие, решите, готовы ли вы торговать самостоятельно или доверитесь профессионалу. Им может быть брокер или доверительный управляющий.

Брокер — это ваш посредник на фондовой бирже, но торговать вы будете самостоятельно. Вам придется пройти обучение, изучать статистику и биржевые сводки. Если вы готовы на это можно, обратиться в брокерскую компанию и заключить договор. При этом важно изучить его условия, комиссии за обслуживание счета.

Доверительное управление — это способ инвестирования, при котором вы передаете деньги управляющей компании, и она самостоятельно распоряжается средствами, чтобы извлечь прибыль для своего клиента.

В этом случае вы принимаете минимум решений, доверяя вложение денег посреднику. Но и при такой системе нужно пройти базовое обучение инвестированию, чтобы понимать суть решений управляющего.

Если вы выбрали самостоятельное инвестирование, вам нужно будет заключить договор с брокером, открыть и пополнить брокерский счет, установить приложение для торгов и уже потом начинать покупать и продавать.

Если же вы выбрали путь доверительного управления, то достаточно будет заключить договор и передать деньги управляющей компании.

Важно!

Прежде чем начинать инвестировать, задумайтесь о финансовом резерве или «подушке безопасности». Это деньги на случай финансовых затруднений в жизни. Резерв создают не для приумножения денег, а для безопасности: на случай внезапного увольнения с работы, болезни или других сложных жизненных ситуаций. Ведь играя на бирже, можно как получить высокий доход, так и потерять все вложения в одночасье. Это значит, что инвестировать можно только ту сумму, которую вы готовы потерять.

Далее, определитесь, какую сумму вы готовы вложить.

Теоретически начать можно с любой суммы, даже с 1000 рублей. Но такой объем не компенсирует ни комиссию брокера, ни время, потраченное на торги. Стоит начинать инвестировать, если вы готовы рискнуть несколькими десятками тысяч рублей. И лучше заранее представить ситуацию, в которой вы потеряете ваши деньги. Если вы понимаете, что для вашего бюджета это не катастрофа, можно попробовать.

Придерживайтесь определенной стратегии.

Стратегия — это ваш стиль поведения на бирже: какими активами вы торгуете, как часто продаете, чем руководствуетесь при принятии решений (например, смотрите ли новости, которые влияют на рынок и т. д.).

Самый простой вариант стратегии: вы выбираете активы, период, на который хотите вложить средства, и максимальный размер убытков.

Например, активы — это акции фармацевтических и химических компаний, период — один год, размер убытков — 20%. В этом случае вы немедленно продаете активы, если они подешевели на 20%, даже если год еще не прошел.

Если вы выбрали доверительное управление, то вам тоже нужно определиться со стратегией. Только в этом случае вы будете выбирать из предложений, которые уже есть на рынке.

Когда вы определитесь со стратегией, найти посредника будет легче. Как правило, одни и те же компании могут как взять деньги в доверительное управление, так и предоставить брокерские услуги для самостоятельной торговли.

Самое важное при выборе брокера — деньги можно доверять только тем компаниям, у которых есть лицензия Банка России. Сверьтесь с перечнем лицензированных компаний на сайте мегарегулятора.

Подведем итоги:

− прежде чем инвестировать, нужно учиться

− необходимо сформировать «подушку безопасности»

− инвестиции — это не игра, а работа

− инвестиции — это риск

− нужен посредник — брокер или доверительный управляющий

− доверяйте только посредникам, у которых есть лицензия Банка России.

Чего не следует делать:

− вкладывать в ценные бумаги все, что есть

− инвестировать на заемные и кредитные средства

− торговать без стратегии

− поддаваться эмоциям

− покупать ценные бумаги компаний только из одной отрасли

− верить обещаниям заработать 500% в день