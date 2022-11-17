Согласно статистике, в России каждая 10-ая женщина курит, а среди мужчин 50-60% заядлые курильщики, в некоторых социальных категориях эта цифра достигает 95%. Согласно данным ВОЗ курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от туберкулеза, 24% инфекций нижних дыхательных путей.

Но ещё печальней, когда статистика касается наших детей. Так, по данным ВОЗ подростки выкуривают свою первую сигарету в возрасте 10 лет, и, чаще всего «за компанию». А зависимость, как утверждают наркологи, формируется уже после пятой выкуренной сигареты. Неудивительно, что многих родителей беспокоит вопрос, что делать, если подросток начал курить?

— Прежде всего, на паниковать, — советует подростковый психолог Луиза Аушева, — Ну, и, чтобы бороться с этим явлением, надо, прежде всего, убедиться в том, что ваши подозрения на чём-то основаны, что ребёнок действительно начал курить. Это не очень сложно, поскольку подростки обычно не умеют скрывать свои увлечения. Так что основные признаки курящих детей будут видны невооружённым глазом. Это явно ощутимый запах табачного дыма; сухое покашливание; желтизна кожных покровов лица и рук, желтоватый цвет ногтей и зубов, потому как обычно подростки курят дешёвые сигареты; возбудимость, переменчивость настроения, агрессивность поведения, что может свидетельствовать и о том, что ребёнок пристрастился не только к сигаретам, но и спайсу — курительным смесям. Вызывать беспокойство должна и жевательная резинка, которой подросток пытается «заглушить» неприятных запах.

Что же делать? Первое — это вызвать к диалогу, к обсуждению проблемы. И главный акцент делать на то, что никотин вреден для формирующегося человеческого организма.

Поверьте, что современный ребенок лучше прислушается к научным фактам о вреде никотина, нежели к многочасовым родительским нотациям, не подкреплённым ничем, кроме эмоций. Представьте достоверные медицинские данные, которые наглядно показывают опасность никотина для детских лёгких и других органов. Посмотрите документальные фильмы, что большую опасность никотин представляет для нервной системы. Отсюда переутомление, раздражительность, проблемы с памятью, с кожей, многочисленные прыщи, ну и т. д.

Только не пробуйте запретить курить, лишать «нехорошей» компании и прочих привилегий. На лицо будет самая обычная детская реакция — демарш, бунт, то есть ребёнок будет всё делать назло. Так что родителям придётся набраться терпения, руководствоваться здравым смыслом и уважать детскую личность.

Если ребёнок начал курить из-за скуки, найдите вместе с ним какое-нибудь занятие, которое займёт большую часть его свободного времяпрепровождения. Лучший выход по мнению большинства — это занятие спортом. Во-первых, у ребенка вырабатывается негативная установка к сигаретам, которые могут разрушить его спортивную карьеру. Во-вторых, физические нагрузки способствуют выработке гормонов счастья. И, в-третьих, спортивные занятия повышают самооценку, ускоряют физическое развитие, поэтому отпадает необходимость с помощью сигареты показывать свою взрослость.

C вопросом: «Как быть?» мы обратились и к главному специалисту-наркологу республиканского Минздрава Джамбулату Ваделову.

— Если вы узнали, что ваш ребёнок курит, то делать вид, что вы не замечаете этого, нельзя. Но узнав о появлении вредной привычки, не стоит сразу хвататься и за ремень.

Что случилось, то случилось. Ни в коем случае нельзя унижать и наказывать подростка. Главное, не делайте поспешных действий. Проанализируйте, почему ребенок закурил. Постарайтесь выбрать подходящий момент и в спокойной беседе обсудите с ним возникшую проблему, то есть создайте обстановку доверительности в отношениях с сыном.

Курением подросток увлекается чаще всего в компании друзей, но это может быть своего рода и вызов против родительского диктата или гиперопеки. А ребенок уже вырос. К определённому моменту у него возникает желание стать взрослым, самостоятельным, заявить, таким образом, о своей личности.

Не стоит начинать со слов «ты еще не дорос» и прочее. Не читайте нотаций, не упрекайте, не кричите. Этим вы заранее обеспечиваете себе провал в достижении результата. Стройте фразы так, чтобы ребенок понял, что его ставят на одну ступень с взрослым человеком. Предупредите его о последствиях, дайте шанс самому принять решение. Как бы мы не призывали его к благоразумию, не упрекали заботой, человек, прежде всего, любит самого себя. То, что курение доставляет ему удовольствие — это уже очевидно. Поэтому не думайте, что он так быстро откажется от этого, и не пытайтесь достичь сиюминутного результата.

Следует понимать, что это вопрос не одного дня. Нужно время. Обязательно рекомендую использовать в беседе и религиозный аспект. Объясните, что придётся отвечать перед Всевышним за пагубное отношение к своему здоровью, здоровью пассивных курильщиков и за те средства, которые подросток тратит на сигареты.

Можно рассказать о вреде курения. На некоторых, особо впечатлительных детей, они могут и подействовать.

Постараться найти альтернативный способ — предоставить подростку полную ответственность за собственное здоровье. Узнали, что ребёнок начал курить? Притворитесь, что вам всё равно и пусть он сам принимает решение о курении сигарет. Обычно дети, услышав такие слова от взрослых, почти сразу отказываются от плохой привычки, ведь теперь она стала разрешённой, открытой, а, значит, сейчас этот плод уже не столь запретен и сладок.

Желательно привлечь к беседе с сыном авторитетного некурящего человека, обычно мнение со стороны даёт больше результатов, чем назойливые и нудные, по мнению детей, уговоры родителей.

Но не гнобите подростка, постарайтесь открыть в нём достоинства, дайте возможность иметь и выражать собственное мнение. Найдите в нем то, за счет чего он сможет вырасти в собственных глазах. И главное — не форсируйте результат. Будьте терпимы.