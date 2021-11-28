День матери — это один из самых теплых праздников, посвященных самым близким и дорогим сердцу людям. Вне зависимости от возраста, забота матери всегда дарит надежду и радость, а ее доброе слово или наставление способно помочь преодолеть любые невзгоды. Каждой матери в этот день мы посвящаем добрые слова поздравлений. Но, трудно найти слова поздравлений в адрес матерей, потерявших своих детей в мирное время в борьбе с преступностью.

Им невыносимо тяжело смириться со смертью своего ребенка. Пройдет год, два, двадцать, но эта боль и тоска все равно никуда не денутся. Говорят, что время лечит. Это не так. Просто человек привыкает жить со своим горем. Он может также улыбаться, заниматься любимым делом, но это будет уже совершенно другой человек. После смерти ребенка внутри родителей навсегда селится черная глухая пустота, в которой острыми осколками ютятся несбывшиеся надежды, невысказанные слова. Тем не менее, начальник управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Микаил Буружев постарался подыскать такие слова.

— Во все времена труд матери являлся почетным и значимым, а сам День матери — это прекрасная возможность выразить нашим мамам признательность за безграничную доброту и понимание, — сказал он в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Отдельного внимания заслуживают мамы наших погибших боевых товарищей, соратников: они воспитали настоящих героев, сумели пережить невосполнимую потерю и показали нам всем пример стойкости.

Хочется перечислить имена мам героев — сотрудников нашего управления. Это Цечоева Довхан, Албакова Зайнап, Цычоева Зина, Оздоева Хеди, Артемьева Лидия, Цороева Айшет, Цечоева Казибан, Плиева Макка, Арчакова Лейла, Костоева Зарихан, Оздоева Мадина, Акиева Придос, Дзейтова Макка, Плиева Елизавета, Аушева Лида, Хашиева Макка, Яндиева Мадина, Аюбова Умразе, Ветригова Хасбика, Яндиева Фуна, Тумгоева Марем, Дашлакиева Фона, Барханоева Мариям, Алиева Аза.

Дорогие женщины: знайте, что мы помним ваших сыновей и искренне благодарим вас за их воспитание и преданность Родине!

Аз дег т1ара даькъал дувц шо, тха хьамсара ноаной, ноаной ц1айца! Шун дега мел латта х1ама Дала къоабал долда. Ираз, аьттув болаш, рузкъа, беркат долаш г1оза вахар хилда шун. Могаш, маьрша, дог делаш дахалда шо, тха к1аьда ноаной!