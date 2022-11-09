Как прокомментировал представитель министерства, в республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. В Ингушетии, как и во всей стране, реализуют систему мероприятий по поддержанию статуса государства, свободного от полиомиелита. Она, в частности, включает в себя эпидемиологический надзор за синдромом острого вялого паралича, обследование на полиовирусы и иммунизацию детей, в том числе, прибывающих из эндемичных, неблагополучных по полиомиелиту стран.

По словам врачей, иммунизация детей против инфекции — это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита в мире. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинами, зарегистрированными на территории России.

Как нам удалось узнать, в больницах Ингушетии, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, в достаточном количестве имеется вакцина для профилактики полиомиелита. Медицинский персонал работает без выходных дней. Минздрав региона через средства массовой информации обратился к населению региона и призвал родителей обратиться в медицинские организации по месту жительства для вакцинации детей. А редакция газеты «Ингушетия» в свою очередь обратилась в ведомство за подробной консультацией по поводу этого заболевания. Ведь жителей нашей республики не на шутку встревожило сообщение о том, что эту инфекцию обнаружили у нас в регионе.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы попросили ответить на вопросы, касающиеся полиомиелита врача-инфекциониста республиканской поликлиники Марет Эсмурзиеву.

— Марет Муссаевна, скажите, пожалуйста, полиомиелит — это опасное заболевание?

— Да, полиомиелит — это опасное для жизни острое инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом. В основном им болеют дети младше 5 лет. Чаще протекает в стертой форме, иногда сопровождается лихорадкой, головной болью и рвотой.

— Как передается полиомиелит и можно ли его заподозрить?

— Заподозрить полиомиелит можно при характерной клинической картине, остром начале болезни с подъемом температуры и особенном эпидемиологическом анамнезе: контакт с больным полиомиелитом, в редких случаях — с вакцинированным живой вакциной.

Отсутствие прививок у пациента — это самая первая причина для подозрения. А также выезд человека в страны с зарегистрированными случаями полиомиелита наводит на мысль, что у него могут диагностировать полиомиелит.

Хочу обратить ваше внимание на то, что оценка прививочного анамнеза — важный этап в постановке правильного диагноза. Врач должен уточнить, вакцинировался ли пациент, насколько своевременно и полно он это сделал, была ли вакцина живой или инактивированной. А для подтверждения диагноза проводится лабораторная диагностика.

Источником заражения является только человек. Причем на один случай болезни с выраженной клинической картиной приходится от ста до тысячи случаев носительства — выделения полиовируса без жалоб.

Таким образом, мы можем сказать, что из-за высокой естественной восприимчивости к вирусу носитель является угрозой для окружающих. Механизм передачи инфекции — фекально-оральный. Реализуется через водный, пищевой и бытовой пути передачи, т. е. через загрязненные руки, пищу и воду. Иногда вирус передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.

Иммунитет после полиомиелита типоспецифичен. Это говорит о том, что возможны повторные случаи полиомиелита, вызванные другими типами вируса. Помимо дикого вируса, который циркулирует в естественной среде, крайне редко полиомиелит могут вызвать живые ослабленные штаммы вируса, которые входят в пероральную вакцину. Такое происходит в одном случае на каждые 2,7 млн. первых доз вакцины. Чаще всего заражение связано с тяжелыми нарушениями иммунитета.

— Какие симптомы имеет полиомиелит и как его лечить?

— К первым признакам болезни относят головную боль, светобоязнь, лихорадку, потерю аппетита, слабость, усталость, боль в животе, расстройство стула (диарея или запор), тошноту, рвоту, слабость мышц шеи, боли в руках и ногах. Но чаще всего полиомиелит протекает бессимптомно. Клинически выраженная картина возникает примерно в четверти случаев. Когда вирус повреждает спинной мозг и двигательные ядра черепно-мозговых нервов, парализуются мышцы ног, рук, туловища или шеи. В редких случаях развивается паралич дыхательных мышц, который становится причиной смерти.

Классическим и самым тяжелым симптомом полиомиелита является периферический паралич — вялый паралич конечностей. В отличие от центрального паралича, при котором наблюдается сильное напряжение мышц, для периферического паралича характерно отсутствие сгибательных и разгибательных рефлексов, слабость мышц с их последующей атрофией. При наличии факторов риска и активности вируса паралич может развиться за считанные часы.

Что касается лечения этого заболевания, надо сказать, что противовирусная терапия пока не разработана, поэтому лечение направлено на то, чтобы устранить симптомы и не допустить развитие осложнений. Пациент должен быть госпитализирован и он в обязательном порядке должен соблюдать постельный режим и исключить физическую нагрузку. Чтобы укрепить иммунитет, назначают препараты на основе интерферона альфа, нормального человеческого иммуноглобулина. А для улучшения питания мышечной ткани, назначают препараты фосфора, калия и физиопроцедуры, например ультравысокочастотную терапию, электрофорез и парафинотерапию.

Восстановительный период — в зависимости от степени поражения нервной системы может длиться от одного месяца до нескольких лет. В этот период больному показана витаминотерапия и ноотропные средства. Проводить массаж и лечебную физкультуру можно только после того, как нормализуется температура тела, исчезнет боль и симптомы интоксикации. Окончательной победы над болезнью осталось ждать недолго. Врачи всего мира делают все возможное, чтобы полиомиелит исчез навсегда.

— Какова диагностика этого заболевания?

— Вирус полиомиелита устойчив к условиям окружающей среды: при низкой температуре остается активным довольно долго, при заморозке — до нескольких лет. В фекалиях, сточных водах, молоке и на овощах сохраняется несколько месяцев. Не теряет активности в 50% глицерине, малочувствителен он также и к спирту. Вирус восприимчив даже к хлорсодержащим веществам, но мгновенно погибает при кипячении. Антибиотики на вирус не действуют.

— Что говорит карта последних случаев заражения полиомиелитом?

— До 50-х годов ХХ века, в допрививочный период, полиомиелит встречался более чем в ста странах мира, но благодаря массовой иммунизации количество эндемичных стран в 2015 году сократилось до двух — Афганистана и Пакистана. Если в 1988 году в мире было зарегистрировано 350 тысяч случаев заражения диким полиовирусом, то в 2018 году число заражений сократилось до 33-х случаев. Однако ровно через год заболеваемость снова начала увеличиваться: в 2019 году в мире выявили уже 176 случаев полиомиелита, а в 2020 году болезнь обнаружили не только в Афганистане и Пакистане, но и в странах Африки. По данным Роспотребнадзора за 2019 год, в России не зарегистрировано случаев полиомиелита, вызванных диким полиовирусом.

Последние случаи полиомиелита в России были выявлены в 1996 году в Чеченской Республике. С 1992 года на территории этого региона не проводилась вакцинация, что и стало причиной распространения инфекции, но вспышку болезни удалось погасить. В 2002 году нашей стране был присвоен статус территории, свободной от полиомиелита.

— В чем заключается основная профилактика этого заболевания?

— Основной способ профилактики полиомиелита — это вакцинация. И я как специалист хотела бы обратить внимание родителей, чтобы они не отнекивались и не сопротивлялись делать прививки своим детям. Ведь только вакцинация позволяет сформировать иммунитет к полиовирусу. Вакцина против полиомиелита входит в состав комплексных импортных вакцин, которые включают вакцину против дифтерии, столбняка, гепатита B, гемофильной инфекции или коклюша. Также ее можно сочетать с вакциной против гриппа и пневмококковой инфекции. Эти комбинированные вакцины позволяют сократить число реакций на вакцинацию.

Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация показана детям, начиная с 3-х месяцев. Первый курс прививок проводят детям до года. Он состоит из трех вакцин, которые нужно вводить с интервалом в 45 дней. Спустя год после последней вакцинации вводят остальные вакцины.

Специфическая профилактика включает инактивированную и поливалентную (приготовленную из двух типов вируса) оральную живую вакцину. Первые две дозы вакцины должны быть инактивированными. Их вводят детям 3–4,5 и 6 месяцев. Повторная вакцинация показана в 18, 20 месяцев и 14 лет.

Полиомиелит является заболеванием, которое можно полностью ликвидировать, в первую очередь с помощью вакцинации: она позволит сотням тысяч детей избежать паралича, инвалидности и смерти. Поэтому очень важно не отказываться от прививок против полиомиелита.

Помните, что опасность заболеть полиомиелитом и остаться инвалидом на всю жизнь в тысячи раз выше, чем риск побочных последствий от применения вакцины. Отказ от вакцинации может привести к трагическим последствиям.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!