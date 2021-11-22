История наших спецподразделений сложна и разнообразна, и на днях наступил ее новый этап: решением директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова спецотрядам Управления Росгвардии по Республике Ингушетия присвоены новые названия — СОБР «Эрзи» и ОМОН «Беркут-Юг».

СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии имеют за плечами нелегкий боевой путь длиной почти в 30 лет. Пережив вместе с республикой самые сложные времена, сотрудники этих отрядов неизменно демонстрировали мужество, сплоченность, патриотизм и высокий профессиональный уровень. Сотни их представителей удостоены государственных и ведомственных наград за поступки, которые без преувеличения можно расценивать как героические.

— История наших спецподразделений сложна и разнообразна, — поделился эмоциями с газетой «Ингушетия» начальник управления Микаил Буружев. — На днях наступил ее новый этап: решением директора Федеральной службы войск национальной гвардии России — главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова спецотрядам Управления Росгвардии по Республике Ингушетия присвоены новые названия — СОБР «Эрзи» и ОМОН «Беркут-Юг». От всей души поздравляю личный состав подразделений, получивших новые названия, с наступлением этого долгожданного события и желаю им новых достижений в служебной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!