Современная жизнь выдвигает новые проблемы, но по-прежнему злободневной и остро воспринимаемой остается тема Великой Отечественной войны, которая оставила множество шрамов в душах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Война — тяжелое испытание как физической стойкости, так и силы духа. Трудно среди бед, лишений, смертей выстоять и не потерять человеческое достоинство, не сломаться, сохранить чуткое сердце и веру в будущее, в победу.

С момента окончания той страшной войны минуло немало лет, но по-прежнему жив в памяти народа великий подвиг миллионов солдат. Необыкновенна героика человека на этой войне, а также человеческие, особенно детские, страдания. Это и старались показать на сцене, в ярком представлении, в Доме культуры с. п. Али-Юрт юные артисты студии «Театрон», художественным руководителем которой является Х. Евлоева. В их исполнении была показана композиция «Дети войны». Воспитанники так вжились в роль, что в зале никто из зрителей не остался равнодушным к игре маленьких актёров. Своей игрой они смогли передать весь трагизм войны, её ненужность, её страшное «лицо».

Подобные выступления воспитывают чувство патриотизма у подрастающего поколения, способствуют формированию гражданско-патриотических, нравственно-эстетических и духовных качеств у детей школьного возраста, прививают интерес к изучению истории родной страны, чувство ответственности за наследие своих предков, а также развивают сценические навыки учащихся.