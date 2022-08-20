Руководитель центра управления регионом проинформировал, что организация создана в ноябре прошлого года и в декабре начала свою деятельность. Основной задачей ЦУР является работа с обращениями жителей, которые поступают в адрес различных ведомств и госучреждений через традиционные каналы, социальные сети, а также внедряемую на территории России платформу обратной связи (ПОС). Предполагается, что результатом деятельности должно стать повышение эффективности органов власти в решении своих задач.

«Депутаты Народного собрания активно взаимодействуют со своими избирателями — на личных приемах, сходах, государственных праздниках, на торжественных мероприятиях. Жители республики видят заботу руководства и стремление улучшить ее жизнь, однако много вопросов поднимаются в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной защиты, транспорта, экологии, строительства, культуры. Уверен, активное взаимодействие с депутатским корпусом позволит улучшить социальную обстановку в республике» — отметил Тумгоев.

Напомним, центры управления регионом созданы в каждом субъекте страны по поручению Президента России Владимира Путина. Это — цифровые платформы, которые агрегируют запросы граждан из соцсетей, официальных сайтов и других источников для передачи их в работу в ответственные структуры.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал сотрудников центра управления регионом в первую очередь обращать внимание на проблемы социальной сферы и ЖКХ, и регулярно представлять динамику «тепловой карты» сообщений в правительство республики.