Сравнение рко: выгодные тарифы расчетно-кассового обслуживания для бизнеса
Наличие расчетного счета — необходимое условие для развития бизнеса, поскольку он открывает возможности для роста, расширения деятельности и позволяет получить доступ к специальным условиям, которые банки предлагают по другим своим продуктам. Рассказываем, что такое расчетно-кассовое обслуживание и как выбрать банк, которому можно доверить свой расчетный счет.
ЧТО ТАКОЕ РКО
Под РКО понимается обслуживание банком расчетного счета компании, в которое обычно входят:● денежные переводы контрагентам;
● переводы в государственные органы — например, в ПФР, ФНС;
● обмен валюты;
● инкассация;
● оповещение об операция с помощью смс.
Часто тарифы РКО банков предполагают возможность пользоваться и другими услугами. Среди них, например, интернет-эквайринг и другие сервисы.
ЗАЧЕМ РКО НУЖНО БИЗНЕСУ
Некоторые начинающие предприниматели отказываются от открытия РС в целях экономии. Однако выгода, которую получит компания, имеющая расчетный счет, быстро перекроет расходы. РС необходим для следующих операций:
● расчеты с контрагентами, государственными органами;
● участие в торгах, госзакупках;
● выплата заработной платы;
● расчеты с арендодателями, продавцами оборудования или помещений.
Многие из этих операций (например, участие в тендерах) невозможны без наличия РС, как и любые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ БАНКА
Открытие и обслуживание РС предлагают практически все банки, это один из основных банковских продуктов. Выбирая компанию, рекомендуем обратить внимание на следующие критерии:
● Надежность банка — его место в рейтинге финансовых организаций, участие в страховании вкладов, отзывы пользователей.
● Стоимость расчетно-кассового обслуживания — один из главных критериев, на который обращают внимание предприниматели.
● Удобство сервиса. Например, условия открытия расчетного счета, возможность круглосуточного обращения в службу поддержки.
Стоит учесть и дополнительные услуги, предлагаемые банками для владельцев РС. Это могут быть сниженные ставки по кредитам, особые условия ведения зарплатного проекта, специальные предложения от партнеров и другие бонусы, которые предполагает РКО в выбранной финансовой организации.
ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Оценив, сколько стоит открыть счет в банке, какие условия предлагаются и изучив отзывы пользователей, мы составили рейтинг банков, которые считаются лучшими для открытия РКО.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
● выгодные пакеты услуг;
● открытие без визита в банк;
● особые предложения по кредитованию;
● скидки на ведение зарплатных проектов.
ПРОМСВЯЗЬБАНК
● возможность выбрать удобный тариф;
● бесплатные переводы физическим лицам в рамках лимита;
● бесплатное обслуживание расчетного счета;
● открытие онлайн;
● бизнес-карта с кешбэком;
● управление счетом с любого устройства;
● особые предложения по другим банковским продуктам.
БАНК УРАЛСИБ
● несколько тарифов, в том числе с бесплатным обслуживанием;
● кешбэк при расчетах бизнес-картой;
● скидки на торговый эквайринг и зарплатные проекты;
● комфортный интернет-банк.
МОДУЛЬБАНК
● открытие онлайн;
● бесплатное снятие средств в рамках лимита;
● кешбэк при расчетах бизнес-картой;
● несколько тарифов.
РОСБАНК
● несколько удобных тарифов;
● бесплатное открытие счета;
● выгодные пакеты услуг;
● скидки от партнеров банка.