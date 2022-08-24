Сравнение рко: выгодные тарифы расчетно-кассового обслуживания для бизнеса

0

Наличие расчетного счета — необходимое условие для развития бизнеса, поскольку он открывает возможности для роста, расширения деятельности и позволяет получить доступ к специальным условиям, которые банки предлагают по другим своим продуктам. Рассказываем, что такое расчетно-кассовое обслуживание и как выбрать банк, которому можно доверить свой расчетный счет.

ЧТО ТАКОЕ РКО

Под РКО понимается обслуживание банком расчетного счета компании, в которое обычно входят:● денежные переводы контрагентам;
● переводы в государственные органы — например, в ПФР, ФНС;
● обмен валюты;
● инкассация;
● оповещение об операция с помощью смс.

Часто тарифы РКО банков предполагают возможность пользоваться и другими услугами. Среди них, например, интернет-эквайринг и другие сервисы.

ЗАЧЕМ РКО НУЖНО БИЗНЕСУ

Некоторые начинающие предприниматели отказываются от открытия РС в целях экономии. Однако выгода, которую получит компания, имеющая расчетный счет, быстро перекроет расходы. РС необходим для следующих операций:

● расчеты с контрагентами, государственными органами;
● участие в торгах, госзакупках;
● выплата заработной платы;
● расчеты с арендодателями, продавцами оборудования или помещений.

Многие из этих операций (например, участие в тендерах) невозможны без наличия РС, как и любые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ БАНКА

Открытие и обслуживание РС предлагают практически все банки, это один из основных банковских продуктов. Выбирая компанию, рекомендуем обратить внимание на следующие критерии:

● Надежность банка — его место в рейтинге финансовых организаций, участие в страховании вкладов, отзывы пользователей.
● Стоимость расчетно-кассового обслуживания — один из главных критериев, на который обращают внимание предприниматели.
● Удобство сервиса. Например, условия открытия расчетного счета, возможность круглосуточного обращения в службу поддержки.

Стоит учесть и дополнительные услуги, предлагаемые банками для владельцев РС. Это могут быть сниженные ставки по кредитам, особые условия ведения зарплатного проекта, специальные предложения от партнеров и другие бонусы, которые предполагает РКО в выбранной финансовой организации.

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценив, сколько стоит открыть счет в банке, какие условия предлагаются и изучив отзывы пользователей, мы составили рейтинг банков, которые считаются лучшими для открытия РКО.

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

● выгодные пакеты услуг;
● открытие без визита в банк;
● особые предложения по кредитованию;
● скидки на ведение зарплатных проектов.

ПРОМСВЯЗЬБАНК

● возможность выбрать удобный тариф;
● бесплатные переводы физическим лицам в рамках лимита;
● бесплатное обслуживание расчетного счета;
● открытие онлайн;
● бизнес-карта с кешбэком;
● управление счетом с любого устройства;
● особые предложения по другим банковским продуктам.

БАНК УРАЛСИБ

● несколько тарифов, в том числе с бесплатным обслуживанием;
● кешбэк при расчетах бизнес-картой;
● скидки на торговый эквайринг и зарплатные проекты;
● комфортный интернет-банк.

МОДУЛЬБАНК

● открытие онлайн;
● бесплатное снятие средств в рамках лимита;
● кешбэк при расчетах бизнес-картой;
● несколько тарифов.

РОСБАНК

● несколько удобных тарифов;
● бесплатное открытие счета;
● выгодные пакеты услуг;
● скидки от партнеров банка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия на 100% выполнила дорожные работы от годового плана
Полицейские и ветеран МВД Ингушетии встретились с ребятами в детском лагере «Эрзи»
Более 710 млн руб. затратят в Ингушетии на реализацию приоритетных проектов водоснабжения
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принял участие в правовом форуме, проходившем в Луганске
Пожарные Ингушетии провели учения в сельской больнице
Уроки мужества и выставки пройдут в Ингушетии, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Единороссы выделили  1,3 млн рублей центру культурного развития в Ингушетии на закупку кресел
Биологи ТГУ впервые исследуют насекомоядных на хантавирусы в Ингушетии
Глава Ингушетии проверил ход строительства водопровода в отдаленном селе Вознесенское
Более 10 центров с цифровыми лабораториями откроют в Ингушетии в День знаний
Стрелка в женской одежде, напавшего на мужчину, ищут в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 