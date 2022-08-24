Сравнение рко: выгодные тарифы расчетно-кассового обслуживания для бизнеса

ЧТО ТАКОЕ РКО

Под РКО понимается обслуживание банком расчетного счета компании, в которое обычно входят:● денежные переводы контрагентам;

● переводы в государственные органы — например, в ПФР, ФНС;

● обмен валюты;

● инкассация;

● оповещение об операция с помощью смс.

Часто тарифы РКО банков предполагают возможность пользоваться и другими услугами. Среди них, например, интернет-эквайринг и другие сервисы.

ЗАЧЕМ РКО НУЖНО БИЗНЕСУ

Некоторые начинающие предприниматели отказываются от открытия РС в целях экономии. Однако выгода, которую получит компания, имеющая расчетный счет, быстро перекроет расходы. РС необходим для следующих операций:

● расчеты с контрагентами, государственными органами;

● участие в торгах, госзакупках;

● выплата заработной платы;

● расчеты с арендодателями, продавцами оборудования или помещений.

Многие из этих операций (например, участие в тендерах) невозможны без наличия РС, как и любые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ БАНКА

Открытие и обслуживание РС предлагают практически все банки, это один из основных банковских продуктов. Выбирая компанию, рекомендуем обратить внимание на следующие критерии:

● Надежность банка — его место в рейтинге финансовых организаций, участие в страховании вкладов, отзывы пользователей.

● Стоимость расчетно-кассового обслуживания — один из главных критериев, на который обращают внимание предприниматели.

● Удобство сервиса. Например, условия открытия расчетного счета, возможность круглосуточного обращения в службу поддержки.

Стоит учесть и дополнительные услуги, предлагаемые банками для владельцев РС. Это могут быть сниженные ставки по кредитам, особые условия ведения зарплатного проекта, специальные предложения от партнеров и другие бонусы, которые предполагает РКО в выбранной финансовой организации.

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценив, сколько стоит открыть счет в банке, какие условия предлагаются и изучив отзывы пользователей, мы составили рейтинг банков, которые считаются лучшими для открытия РКО.

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

● выгодные пакеты услуг;

● открытие без визита в банк;

● особые предложения по кредитованию;

● скидки на ведение зарплатных проектов.

ПРОМСВЯЗЬБАНК

● возможность выбрать удобный тариф;

● бесплатные переводы физическим лицам в рамках лимита;

● бесплатное обслуживание расчетного счета;

● открытие онлайн;

● бизнес-карта с кешбэком;

● управление счетом с любого устройства;

● особые предложения по другим банковским продуктам.

БАНК УРАЛСИБ

● несколько тарифов, в том числе с бесплатным обслуживанием;

● кешбэк при расчетах бизнес-картой;

● скидки на торговый эквайринг и зарплатные проекты;

● комфортный интернет-банк.

МОДУЛЬБАНК

● открытие онлайн;

● бесплатное снятие средств в рамках лимита;

● кешбэк при расчетах бизнес-картой;

● несколько тарифов.

РОСБАНК

● несколько удобных тарифов;

● бесплатное открытие счета;

● выгодные пакеты услуг;

● скидки от партнеров банка.