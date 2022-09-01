Случайно забрел во двор этого красивого заведения, укрывшегося под сенью старых деревьев в центре Назрани, услышав шум веселья. Оказалось, воспитатели, собрав карапузов вместе, таким образом пытались выстроить с ними доверительные отношения после расставания с родителями. Работа, как вы понимаете, не из легких. Нельзя было без умиления слушать малышей, которые подходили ко мне и спрашивали «где моя мама?» или «где мой папа?».

— Постепенно они все привыкают к своему «второму» дому, — признается заведующая детсадом Фатима Дидигова в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Воспитатели у нас — профессионалы своего дела, главное — любят малышей, которые очень быстро осваиваются на новом месте. Уверена, что и с новым потоком самых маленьких жителей Назрани у нас проблем не будет.