Бытовавшие долгие годы множество определений фашизма, вроде нацизма, терроризма, неофашизма, милитаризма, равно как и отождествление нацизма и коммунизма, наравне с другими пропагандистскими приемами Запада служат только затуманиванию понимания сути наблюдаемых явлений, а в итоге — их оправданию. По своей сути нынешнее издание европейского фашизма (и нацизма) ничем не отличается от своего предшественника столетней давности.

Адепты нынешнего фашизма используют те же концепции деления людей на высшие и низшие расы, те же приемы законодательного ограничения прав и ограбления «чужаков», те же штурмовые отряды для осуществления террора, те же символы и лозунги, ту же галерею героев и те же «сакральные» тексты. Как и сто лет тому назад, нынешние правящие западные элиты проводят линию на организацию «дранг нах Остен» (поход на Восток) — на Россию.

Однако впервые, пожалуй, Россия не стала дожидаться, когда корни фашизма расползутся по континенту, и ударила первой в «неизбежной драке», спутав западным элитам все карты. И народ России поддержал своего верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина. Плечом к плечу с ним находятся сегодня и общественные организации. Например, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

История движения началась в 2015 году, когда по всей стране был создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда 136 тысяч неравнодушных людей начали участвовать в организации парадов Победы и «Бессмертного полка», помогать ветеранам, благоустраивать памятные места.

Собственно, по результатам работы волонтерского корпуса Президент Владимир Путин и поддержал инициативу создания движения. Его участники занимаются благоустройством памятных мест, помогают ветеранам, сопровождают ветеранов в больницы и на различные мероприятия, оказывают помощь в бытовых вопросах. Добровольцы собирают мусор и обновляют краску на аллеях славы и воинских захоронениях, очищают от грязи и пыли памятники, убирают заброшенные могилы ветеранов, проводят различные всероссийские и международные акции, которые помогают сохранить память о войне.

Одной из самых трогательных акций движения, неразрывно связывающей поколение победителей с потомками, является акция «Георгиевская ленточка» — символ памяти и знак благодарности тем, кто завоевал для нас Великую Победу. С момента зарождения движения волонтеры раздают в многолюдных местах жителям России и десятков стран сотни тысяч георгиевских ленточек. В этом году акция пройдет с 25 апреля по 9 мая.

За месяц до Дня Победы председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к властям регионов страны, общественникам и СМИ с просьбой оказать организационную поддержку в проведении акции. Еще одна просьба — направить в штаб движения перечень мест раздачи георгиевских ленточек для нанесения на электронную всероссийскую карту, которая будет презентована на официальном старте акции в МИА «Россия сегодня».