— Конкурс проводится Федеральной службой судебных приставов совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции с целью развития научного потенциала молодежи в области юриспруденции и активного вовлечения её в нормотворческую деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в Российской Федерации, — пояснил собеседник. — К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, адъюнкты юридических и экономических факультетов, а также факультетов журналистики вузов.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в территориальных органах ФССП России, второй этап — в центральном аппарате ФССП России. На второй этап допускаются работы участников, победивших в первом этапе конкурса.

Положение о конкурсе научных работ, перечень номинаций и тем, выносимых на конкурс в 2020-2021 учебном году, размещены на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия.

Бузуртанов отметил, что готовые работы конкурсантов, оформленные в соответствии с Положением, необходимо представить до 20 декабря 2021 года в отделение государственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия по адресу: 386001, г. Магас, ул. Кулиева, д. 8, понедельник — четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. За более подробной информацией обращаться по телефону: 8 (939) 000-60-10.