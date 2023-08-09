Стартовал южный этап проекта «Путешествуй по России»

Поддержку «Путешествуй по России» оказывает Сбер. В пути представители медиасферы тестируют банковскую инфраструктуру: посещают офисы, делают покупки с помощью банковской карты и SberPay.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Туризм и индустрия гостеприимства — одно из ключевых направлений работы Юго-Западного банка, так как каждый 5-й рубль в стране туристы тратят в наших регионах обслуживания. Причем, всё чаще это не только двухнедельные семейные отпуска, но и деловые поездки, и туры выходного дня. Вслед за спросом повышен и интерес бизнеса к отрасли. К примеру, одним из драйверов роста южной коммерческой недвижимости уже несколько лет остаётся сегмент строительства туристической инфраструктуры. В кредитном портфеле Юго-Западного банка эти проекты составляют около 21 млрд рублей. Мы оцениваем потенциал его роста в ближайшие 3-5 лет в 3 раза. Отмечу, что для наших южных регионов в последние полтора года усиливается и тренд на автотуризм, т. к. это отличная возможность посетить сразу несколько регионов в удобном путешественникам ритме и по персональному маршруту. И автопробег «Путешествуй по России», безусловно, поможет росту этого тренда. Желаю его участникам удачи и новых ярких южных впечатлений!».

Участники автопробега уже посетили Ростовскую область и парк «Лога» — один из самых красивых ландшафтных парков России, который входит в топ лучших достопримечательностей Ростовской области по версии региональных и федеральных рейтингов. Парк построен в стиле русского былинного эпоса, большая часть украшений сделана вручную донскими ремесленниками, реставраторами и художниками. Парк расположен в 5 км от съезда с федеральной трассы М4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск).

Евгений Кушнаренко, директор парка «Лога»:

«В выходные дни парк посещают более трех тысяч человек. О парке узнают все больше людей, и поток растёт каждый год на 20%. Это и автотуристы, и жители области, и семьи с детьми. На территории в 22 га расположены водоёмы, музыкальный фонтан, аттракционы для детей, птичий двор и зоопарк, то есть каждый найдет развлечение по душе. Мы рады, что у туристов, которые посещают проездом наш парк, остается приятное впечатление о Ростовской области. В ближайшее время на территории парка планируется открытие гостиницы на 46 номеров и строительство казачьей деревни».

Партнером проекта «Путешествуй со Сбером» по размещению гостей в южной столице стал Radisson Blu Hotel, Rostov-on-Don. Это первый пятизвездочный международный гостиничный бренд, открывший отель в Ростове-на-Дону. Благодаря уникальной архитектуре и удобному расположению в центре, отель стал одной из достопримечательностей города и является местом притяжения туристов. В 2021 году отель победил в категории «Лучший Бизнес отель 5*» по версии RussianHospitalityAwards.

Посещая десятки достопримечательностей, а также интересных мест, рекомендованных для семейного отдыха представители медиа-сферы останавливаются в отелях благодаря сервису онлайн-бронирования «Отелло».

Проект «Путешествуй по России» направлен на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Его лейтмотивом стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургах — одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий. Участники проекта также посетят в Ливадийский дворец-музей в Ялте, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.

Денис Мигаль, основатель автомобильного маркетплейса FRESH:

«Мы очень рады стать партнёром такого важного социального проекта, наша компания поддерживает культурное, историческое и социальное наследие страны. FRESH — это про крутые эмоции не только от покупки, продажи и обслуживания авто».

Партнерами проекта «Путешествуй по России» выступили курорт Mriya Resort & SPA, первый автомобильный маркетплейс FRESH, Mriya Travel, сервис бронирования «Отелло», Дворцовый комплекс Ольденбургских, парк Лога, Ливадийский музей-дворец, 2GIS, Звук, парк «Кудыкина гора», рестораны EL CHICO, «1586», «Тулиновъ Дом», Проектный офис по туризму ЦФО и Фрос Region PR, а также парк детского и семейного отдыха НЕЛЖА. РУ.

Следить за путешествием можно на ресурсе генерального информационного партнера «Путешествуй по России» — Рамблер.