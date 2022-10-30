Они смотрят в глаза живущих пронизывая душу укоризной, взывая к нашей памяти, совести, разуму. Да — разуму. Вот, чего, нам не достает, вот что может залечить страшные раны, не позволив ни в коем случае повториться трагедии и забыть ее уроки.

Сегодня здесь прошло траурное мероприятие посвященное 30-й годовщине трагедии, получившей в историографии название «осетино-ингушский конфликт». Мероприятие посетил и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В своей речи руководитель региона в очередной раз подчеркнул необходимость искать пути налаживания мирной жизни между соседними народами.

Сюда же, на площадь перед кладбищем, где захоронены жертвы вооруженного насилия, пришли и те, кто чудом сумел вырваться из зоны конфликта.

— Каждый год в этот день я прихожу сюда, — сказала в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» жительница, ныне, официально ликвидированного села Терк, что под Владикавказом Ханифа Гамботова. — Здесь захоронен мой муж — Ваха Гамботов, убитый националистами. В те страшные дни, спасаясь от смерти, вместе с тысячами беженцев я пробиралась через горы в Ингушетию с пятью своими детьми, младшему из которых было всего полтора года. Сегодня у них у всех, уже свои семьи. Больно осознавать, что многие так и не смогли найти своих родственников, хотя бы их останки. И я благодарю Всевышнего, что супруга похоронили по-человечески.

Пожить по-человечески не пришлось и Якубу Хадзиеву: внезапная вспышка межнациональной агрессии на долгие годы выбила его из жизненной колеи.

— Я только вернулся на Родину из Казахстана, построил небольшой домик в родовом селе Дачное (Яндиево)в Пригородном районе, — вспоминает он. — Готовился к свадьбе на ближайшее воскресенье. И тут началось... Надеялись на военных, которые на танках начали заезжать в наше село, думали, они-то точно пресекут убийства мирных людей бандитами. Но, когда танковый снаряд разорвался прямо под окном моего дома решил не искушать судьбу. Вместе со многими жителями села ушел окольными тропами в сторону Назрани. Можно сказать — в неизвестность...

И таких сломанных судеб, ушедших 30 лет назад «в неизвестность» и, мучительно вырывающихся до сих пор из ее тьмы очень много!

30 октября — одна из скорбных и печальных дат в истории ингушского народа. Трагедия осени 1992 года оставила тяжелый след в памяти и душах людей. Она затронула судьбы многих семей ингушского народа, десятки тысяч человек остались без крова, имущества и вынужденно покинули места своего исторического проживания. Прошли десятилетия после этих событий, но не проходит боль и горечь утраты близких и родных людей, погибших и без вести пропавших. И сегодня мы отдаем дань глубокой памяти погибшим в эти трагические дни, скорбим о тех, кто стал жертвами бессмысленного вооруженного насилия, вопреки здравому смыслу, законам гуманизма и справедливости.

Но, жизнь продолжается, и жить в одном государстве в постоянной вражде с соседями — это не выход. Да и не присуще подобное ингушам.