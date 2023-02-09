После недавних (в историческом измерении времени) кровавых конфликтов вокруг Ингушетии наша маленькая республика приняла у себя сотни тысяч беженцев. Большинство из них осело и обжилось здесь, увеличив местное население почти в два раза. Увы, расширившиеся до предела населенные пункты так и не смогли адаптироваться к таким потокам людей.

Генпланы населенных пунктов постоянно меняются, нагрузка на их коммуникации и инженерные сети приводит к периодическим сбоям. И хотя сегодня всё относительно устаканилось, тем не менее, нет-нет да и приходится подземным сетям сталкиваться с последствиями резких нагрузок. Газета «Ингушетия» часто пишет, к примеру, о прорывах в магистральных водопроводах.

Так, больше месяца вода сочится из водопровода, проложенного еще 45 (!) лет назад, на перекрестке улиц Насыр-Кортская и Тутаева в Назрани, образовав огромную ледяную корку на поверхности, мешающую проезду автомобилей, а также жителям близлежащих домов. Наш корреспондент связался с местным водоканалом и выяснил, что железная труба диаметром 325 мм насквозь прогнила. По словам руководителя организации Ахмеда Мальсагова, единственным спасением в сложившейся ситуации может стать лишь замена ветхого водопровода.

— Мы несколько раз меняли участки прогнившего тут водопровода, пытались залатать течь, работали по ночам, — пояснил он. — Все зря, наши усилия — всё равно, что мертвому припарки. Нужно менять весь участок. А для этого необходимо включить эту работу в соответствующую программу финансирования инфраструктуры города.