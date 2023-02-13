Поэтому после сообщения Российского фонда культуры о том, что с 20 по 26 февраля в рамках проекта «Культура для школьников» по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Широкая Масленица», мы поинтересовались в Википедии об истории возникновения этого всенародного фестиваля. Первое и самое главное, что удалось узнать, это то, что эта акция направлена на знакомство и популяризацию традиционной культуры народов России, а главной целью мероприятия является формирование у детей и подростков ценностного отношения к народным обрядам.

Как известно, наша страна издревле славилась своими традициями, среди которых Масленица является одним из самых любимых и раздольных праздников проводов русской зимы, где можно увидеть шумные игры, гулянья и интересные забавы для детей и взрослых.

Одним словом, этот праздник отражает всеобщую радость и ликование в связи с приближением долгожданной весны. Появился он еще в древние времена, когда люди свято верили в то, что для того чтобы наступила весна, зиму надо прогонять. Поэтому в конце зимы они обязательно изготавливали соломенное чучело и сжигали его на главной площади своих городов и поселков. Этот процесс они сопровождали песнями, плясками, веселыми частушками и «пиршеством», в центре которого были блины – символ солнца.

Запланированная акция «Широкая Масленица» является совместным культурно-образовательным проектом Минкультуры и Минобрнауки России. На этот раз он познакомит школьников с историей праздника в духе традиционных русских гуляний.

На протяжении масленичной недели ведущие фольклорные коллективы из разных уголков России расскажут о традициях, приуроченных к каждому из семи дней празднования Масленицы, и на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в социальной сети «ВКонтакте» разместят специальные видеоролики. Также школьники смогут принять участие в увлекательных онлайн-играх и викторинах, мастер-классах по изготовлению всей необходимой праздничной атрибутики.

Основными задачами акции являются знакомство детей с обычаями и традициями, связанными с празднованием Масленицы, и развитие интереса к изучению истории и традиций русского народа. Не менее важными считают организаторы акции задачи по воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, способствующему созданию теплых взаимоотношений в семье.

К участию в акции, которая будет проходить с 20 по 26 февраля 2023 года в онлайн-режиме в сети Интернет и социальной сети «ВКонтакте», приглашаются школьники в возрасте от 7 до 17 лет.

По итогам акции жюри, в состав которого входят эксперты в области народной культуры, выберет 10 лучших работ из каждой номинации. Они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ». Лидеры акции получат сертификат участника и подарочные наборы от проекта.

Информация об итогах акции будет размещена на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в социальной сети «ВКонтакте».

