В семье Кодзоевых было двое детей, дочь Тамара и сын Руслан. У отца с детьми были очень теплые, доверительные отношения. Дети росли в атмосфере добра, любви и заботы. «Благодарите Бога, если вам удастся помочь человеку, — говорил он. — Всевышний вам воздаст сторицей за содеянное добро».

Трудовой путь Тамары Кодзоевой-Маршани

Тамара была с детства любознательным ребенком, очень требовательной к себе и ответственной, самостоятельной и целенаправленной, потому, выбор, сделанный ею, стать врачом совсем не удивил родителей, и был встречен с одобрением. Так, после окончания школы она поступила в Северо-Осетинский медицинский институт. Но вскоре началась Великая Отечественная война, а в феврале 1944 года весь ингушский народ по ложному обвинению был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Казалось, что врачебной карьере спецпереселенцу Тамаре Кодзоевой придётся забыть, потому как на высшее учебное заведение «врагам народа» было наложено вето. Но не для нашей девушки. Тамара оббивала все комендантские и административные пороги, стучалась во все инстанции и добилась того, что продолжила учёбу в Казахском медицинском институте и получила диплом врача.

После окончания мединститута, с 1946 по 1956 год Тамара работала главным врачом санитарной части консервного завода Казахстана, где главным технологом был ее отец — Берсан Биботович.

После восстановления Чечено-Ингушской Республики семья Кодзоевых вернулась на Родину в числе первых переселенцев.

В первое время она работала врачом скорой помощи в Грозном. Но, в 1959 году уже возглавила городской отдел здравоохранения.

Профессиональные знания и организаторские способности нового руководителя не могли остаться незамеченными вышестоящими инстанциями. По предложению партийного начальства, в 1963 году Тамару Берсановну назначают заместителем председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Это было высокое доверие со стороны власти и народа, которое, разумеется, Тамара в последующем оправдала в полном объёме. Она дважды избиралась депутатом Верховного совета РСФСР и ЧИАССР.

Но при этом всегда оставалась глубоко патриотичной женщиной, строго приверженной к традициям своего народа. Об этом как нельзя лучше расскажет один эпизод из её жизни, рассказанный дочерью Мариэттой Ужаховой: «В 60-х годах один из представителей арабской делегации, приехавший в Москву, говорят поинтересовался жизнью мусульманок в Советском Союзе, про которых у них ходит молва, как о притесняемых властью. На это Никита Хрущёв дал задание доставить срочно в Москву Тамару Кодзоеву, которая явилась на приём в образе женщины-ингушки, разумеется, с женским платком на голове. На просьбу секретариата снять косынку, она ответила отказом, сославшись на то, что по традиции женщины в Чечено-Ингушетии носят головной убор. Никита Сергеевич, в свою очередь, принял этот факт без возражения и горделиво представил её делегации как первого заместителя Совета министров ЧИАССР. А чуть позже, к 300-летие Казахстана, по его личному указанию она была включена в официальную делегацию».

Но всё же желание Тамары Берсановны работать в области медицины, которой она решила посвятить свою жизнь, было встречено с пониманием. В 1967 году она переводится на должность первого заместителя министра здравоохранения Чечено-Ингушетии, а вскоре получает то, к чему лежало её сердце — возглавляет специальную городскую больницу Грозного, которая коренным образом преобразилась за короткое время и стала престижным лечебным учреждением. Очевидцы и сегодня вспоминают красивые цветочные клумбы во дворе, выбеленные стены, обновлённая мебель, порядок, начиная «с вешалки», профессионализм и вежливость всего медицинского персонала. Всё это говорило о безупречном организационном потенциале руководителя элитного лечебного учреждения.

Гармонично вписаться в две ипостаси — работа и семья

Как правило, у людей успешных говорят не складывается семейная жизнь. В нашем случае всё наоборот.

Тамара Берсановна встретила удивительно порядочного, грамотного и всесторонне развитого человека Магомета Маршани, потомка древнего абхазского княжеского рода. Они прожили вместе 55 лет. Вырастили четверых детей, трёх дочерей и сына, которые тоже пошли по стопам матери. Супруги жили очень дружно, взаимодополняя друг друга и понимая с полуслова. Вместе прошли через все испытания, выпавшие на их долю, в числе которых были и тревожные дни в подвальных помещениях во время военных событий в Грозном.

Надо сказать, что несмотря на всю свою занятость в разные годы, и во время врачебной деятельности, и будучи на государственной службе, Тамара никогда не оставалась в стороне от своей семьи. Она сумела наладить быт, стать хорошей женой, заботливой матерью, и гостеприимной хозяйкой. Дети Тамары учились в музыкальной школе, дополнительно занимались иностранными языками, а вечерами отчитывались маме о проделанной работе, когда она проверяла домашнее задание. В те минуты шёл одновременно и воспитательный процесс, в котором строго декларировались правила — никогда не лгать, не брать чужое, быть усидчивым и напористым в учёбе, следовать в выборе профессии своему призванию и тому подобное. Позже, такую же «работу» она проводила и с внуками.

Тамара Берсановна была очень требовательная к себе и к окружающим, в некоторых вопросах, можно сказать принципиальная, отзывчивая на чужую боль и проблемы, готовая помочь и поддержать нуждающегося. Её уважали и любили именно за эти качества. Она по-отечески напутствовала своих коллег и подопечных по медицине быть внимательными и профессионально подготовленными в своём деле: «В ваших руках самое хрупкое и дорогое — человеческая жизнь, — говорила она, — и относиться к ней мы обязаны бережно, на высоком профессиональном уровне. Любите людей, и они вам ответят тем же».

Тамара Берсановна никогда не сетовала по поводу знакомых и родственников, которые оббивали не только пороги её рабочих кабинетов, но и дома. Она говорила, что дом, в котором нет гостей — бездушен и несчастен. И к ним приходили люди каждый вечер с разными просьбами, которых она встречала всегда радушно, внимательно выслушивала каждого, старалась где помочь больному, за другого поговорить с начальством, третьего пристроить на работу, иному дать хороший совет. Да сколько всяких просьб было в её жизни! К тому же в доме Маршани всегда жили студенты-родственники, приехавшие в город получить специальность. И это никогда не тяготило гостеприимную хозяйку.

Невольно задумываешься, как она умудрялась так гармонично вписаться в эту жизнь? Ведь несмотря на увлечённость медициной, и занятость на государственной службе, она была глубоко творческой личностью, с тонкой душевной структурой. Тамара Берсановна любила театр, живопись, любила читать книги, увлекалась разной литературой. Сама часто бралась за перо, и чтобы повысить уровень знаний в этом направлении, окончила Педагогический институт. В книге «Голоса молодых» за 1962 год были напечатаны первые рассказы будущего писателя, члена Союза писателей ЧИАССР Тамары Кодзоевой, чьи сборники повестей и рассказов в последующем были читаемы и востребованы в народе.

6 декабря 1996 Тамара Берсановна ушла из жизни, оставив о себе добрую память в сердцах людей, знакомых и близких.

Трудовая и общественная деятельность Тамары Берсановны помимо многочисленных грамот и благодарностей были отмечены высокими правительственными наградами, такими как: ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и две медали «За трудовую доблесть».