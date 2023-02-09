Дата была учреждена как Всемирный день стоматолога в 1984 году Международным стоматологическим сообществом (FDI) и Всемирной организацией здравоохранения. Россия официально отмечает День стоматолога, начиная с 2001 года.

Это профессиональный праздник зубных врачей и стоматологов и один из самых востребованных и нужных профессий.

Основателем современной стоматологии считается французский дантист Пьер Фошар, живший в XVIII веке. Он практиковал новые революционные методы протезирования, всегда ратовал за сохранение зубов (вместо удаления), именно ему принадлежит идея удалять зубы больному, когда тот сидит в кресле.

Примечательно то, что до XVIII века зубоврачевание преимущественно сводилось к тому, что больной зуб подлежал удалению, а не лечению.

Хотя есть сведения, что, проводя раскопки в Белуджистане, пакистанской провинции, археологи обнаружили останки людей, живших 8-9 тысяч лет назад с идеально высверленными отверстиями в зубах, что свидетельствует о давней и богатой истории стоматологии.

Хочется вспомнить несколько интересных фактов в истории и практике стоматологии. В России до 1875 г. имели право быть зубными врачами только мужчины. Первая зубоврачебная школа открылась в России только в 1881 г. «Молочные зубы» обязаны своим названием древнегреческому ученому Гиппократу, так как тот полагал, что они образуются из молока матери. Первую зубную пасту придумали древние египтяне в 3000 году до н. э., состояла она из вина и пемзы.

Стоматология развивается очень динамично. И если говорить о стоматологии в Ингушетии, то сегодня она стоит на достаточно высоком уровне развития.

Современные методы лечения, протезирования, а также имплантация зубов дают возможность жителям региона улучшить состояние полости рта, предотвращать осложнения заболеваний ротовой полости, которые могут привести к удалению зуба.

Для профилактики заболеваний полости рта, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены: тщательно два раза в день чистить зубы; использовать дополнительные средства гигиены — зубную нить, ополаскиватели; полоскать рот после каждого приёма пищи; использовать жевательную резинку после еды в течение 10-15 минут, что изменяет рН полости рта в щелочную сторону и предотвращает развитие болезнетворной флоры; посещать стоматолога 2 раза в год для профилактических процедур; своевременно выявлять и лечить заболевания зубов и дёсен.

Если вы будете соблюдать все эти правила, то проблемы с удалением, протезированием зубов вас не коснутся!