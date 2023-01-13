Строительное оборудование

Среди такой техники необходимо выделить строительные подъемники (узнать подробнее о них можно на странице https://advanta-perm. ru/stroitelnoe-oborudovanie/stroitelnye-pod-emniki. html ), с помощью которых выполняется отделка или возведение помещений. На таких подъемниках можно работать на любой высоте, не беспокоясь о безопасности.

Компания «Адванта-М» предлагает огромный выбор модельных рядов строительных подъемников всемирно известных брендов. Каждая модель имеет свои специфические характеристики, ознакомление с которыми обязательно для правильного выбора.

Сферы применения

Если вы приобретете такую технику, можете забыть о строительных лесах. Подъемники полностью заменяют данные дорогостоящие материалы, позволяя мастерам выполнять высотные работы разных типов. Таким же образом можно заменить малярные подмостки, которые с точки зрения безопасности значительно уступают подъемникам строительным. Используются последние и вместо лестниц или вышек-туров.

Строительные подъемники пригодны для выполнения:

● отделочных работ в отношении настенных, фасадных и потолочных поверхностей;

● размещения рекламных баннеров;

● монтажа и обслуживания инженерных коммуникаций;

● починки габаритного оборудования;

● мойки остекленных фасадов;

● поднятия тяжеловесных стройматериалов и оборудования на разные этажи.

Если на стройплощадке имеется подъемник, вы сможете легко доставлять материалы на любую высоту максимально быстро и безопасно. Клининговые компании используют такую технику для мойки остекленных фасадов или витрин. Ремонтники задействуют подъемники в случаях поломки габаритных установок. Кроме того, подъемники незаменимы при обслуживании систем наружного освещения или вентиляционных сетей.

Параметры выбора

Каждая модель строительного подъемника имеет специфические технические характеристики. Различаются типы устройств количеством мачт, показателями рабочей высоты и грузоподъемности. Также при покупке подобной техники следует уделить внимание размерам опоры, колесной базы, платформы и времени опускания. Отдельно нужно изучить мощность установленного на конкретной модели электродвигателя.

Большинство строительных подъемников комплектуются пультом дистанционного управления и аккумулятором. Отличается данная техника комфортом использования, производительностью и мощностью.

Для дополнительной устойчивости во время работы производители предусмотрели специальные аутригеры. Это особые выдвижные опоры, входящие в штатную комплектацию строительных подъемников.