Как доложил Главе Ингушетии министр строительства Микаил Балахоев, на текущий момент ведется работа по раскопке траншеи от Сунжи до Карабулака шириной 1,5 м и глубиной от 3 до 6 метров для укладки самотечного водопровода из асбестоцемента диаметром 2,5 м.

Кроме того, проведены основные работы по строительству первичных отстойников канализационно-насосной станции, аэротенка-денитрификатора, вторичных отстойников, стабилизатора ила, сооружения для обеззараживания стоков, иловой площадки и др. Проект строительства самых крупных в регионе очистных сооружений и канализационного коллектора будут реализовывать в течение нескольких лет. Согласно проектно-сметной документации, производительность очистных сооружений будет составлять 16 тыс. куб. м в сутки.

«Объект имеет важнейшее значение для жителей трех населенных пунктов и окружающей среды. Реализация проекта позволит значительно снизить объемы неочищенных стоков и загрязнений, которые попадают в почву и источники питьевой воды. Важно и то, что строительство коллектора значительно облегчит определенные трудности, связанные с отсутствием системы водоотведения», — считает Глава Ингушетии.

Аналогичная мощность запроектирована и по сооружениям аэробной стабилизации осадка и глубокой очистки сточных вод на биореакторах. Отведенная территория площадью 7,4 га позволяет разместить очистные сооружения канализации производительностью до 32 тыс. куб. м в сутки с поэтапным вводом в эксплуатацию.

Отсутствие системы водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди жителей и влияет на экологическую обстановку в республике. Всего в регионе построено шесть очистных сооружений канализации. Износ основного оборудования составляет 85%. Очистные сооружения канализации находятся в ветхом состоянии.

В этом году в Ингушетии запущено производство очистных сооружений. Проект реализован ООО «Российские очистные сооружения». Технические средства очистки разного размера и мощности крайне необходимы как социально значимым учреждениям и предприятиям, так и жителям частного сектора.

Как пояснил газете «Ингушетия» министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев, в рамках первого этапа строительства очистных сооружений уже выполнено 55% работ от запланированного объема.

«До конца текущего года будет завершено строительство первичного отстойника, а также вторичных отстойников с распределительными камерами. Также мы планируем полностью восстановить все дороги и проезды, испорченные во время проведения работ, общая квадратура которых составляет 5600 кв. м», — отметил Балахоев.

Очистные сооружения власти региона намерены сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.