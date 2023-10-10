Как сообщили газете «Ингушетия» в учебном заведении, в олимпиаде приняли участие 500 молодых людей из России и стран СНГ. Помимо исламских вузов нашей страны в ней выступали представители высших мусульманских религиозных образовательных организаций Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана (всего более 35 учебных заведений России и стран СНГ).

Свои знания участники демонстрировали в трех номинациях: «Основы религии», «Арабский язык», «Исламское право». В текущем году олимпиада была приурочена к 25-летию Российского исламского института и проходила в рамках праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Отмечается, что олимпиада прошла в форме тестовых письменных заданий по всем номинациям. Кроме того, участники конкурса арабского языка должны были продемонстрировать навыки устной арабской речи, а конкурсанты по исламским дисциплинам умение правильно и красиво читать Коран.

Помимо Илеза Гулиева (его наставник — богослов Абдул-Мажит Ваделов) Ингушский исламский университет представляли студенты четвертого курса Мурад Ахриев (основы религии), Абдул-Малик Марзиев (арабский язык). Они вошли в десятку лучших в своих номинациях.

«Не важно, кто и какое место занял в состязании, главное, что каждый получил большой опыт, который поможет в дальнейшем достичь наивысших высот», — подчеркнул ректор РИИ Рафик Мухаметшин.

Это не первый успех Илеза Гулиева. Четыре года назад он занял первое место во Всероссийской исламской олимпиаде в Казани. Ректор Ингушского исламского университета Ибрагим Албаков поздравил призера и пожелал ему дальнейших успехов в богоугодном деле. Илез Гулиев рассказал, что намерен продолжить обучение в известном исламском университете в Египте.

Ингушский исламский университет имени Хаматхана-хаджи Барзиева, который образовался на базе медресе, располагается в г. Малгобеке. В настоящее время учебное заведение возглавляет выпускник университета «Аль-Азхар Аш-Шариф» Албаков Ибрагим Хасултанович. Девять лет назад в университете состоялся первый выпуск. Дипломы тогда получили 19 выпускников вуза. Среди них были 5 девушек, достигшие в стенах университета высшее религиозное образование.

В университете осуществляется обучение не только религиозным дисциплинам, таким как рецитация и заучивание Корана, тафсир (комментарий) Корана, основы корановедения, фикх (исламское право), усуль аль-фикх (основы права), арабский язык, грамматика арабского языка, но и литературе, риторике, английскому языку. Выпускники этого уникального учебного заведения свободно владеют арабским языком и могут быть переводчиками. Кроме того, они имеют возможность продолжить свое обучение в арабских странах.

«Прошедшая олимпиада была нацелена на выявление подающих большие надежды студентов в изучении исламских наук, арабского языка и создание нужных условий для поддержки одаренных учащихся. Нашу задачу мы видим именно в том, чтобы наши выпускники были не только знающими, но и следующими по пути своих знаний», — отметил ректор Ибрагим Албаков.