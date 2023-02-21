Встреча была организована в рамках социального проекта «Клуб ингушского языка «Алап». Данный проект стал победителем конкурса грантов 2022 года, организованного Министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия при софинансировании Фонда президентских грантов.

«В юношеском возрасте происходит становление личности и создание возможностей для конструктивной социальной активности и самореализации молодых людей, что очень важно для правильного формирования жизненной позиции будущих граждан страны. По оценкам специалистов, работающих с молодежью, одна из острейших проблем — проблема занятости молодежи периферии. Решение этой проблемы и является одной из целей нашего проекта», — рассказывает , соучредитель культурно-просветительского центра «Ираз».

По словам общественницы, своей главной целевой аудиторией они выбрали студентов, обучающихся по специальности «Ингушский язык и ингушская литература».

«Выбрав изучение родного языка, как будущую специальность, со временем они теряют к ней интерес, объясняя это тем, что ингушский язык признан ЮНЕСКО одним из вымирающих языков, он не востребован, а значит, самореализация в данном направлении бесперспективна».

Выпускники данного факультета зачастую оставляют свою основную профессию, а вместе с нею и планы и мечты, с которыми когда-то поступали в вуз. Между тем длительная безработица ведет к деквалификации, потере профессионализма и снижению мотивации труда у молодых людей.

«Именно на плечах преподавателей ингушского языка лежит огромная работа по его сохранению и развитию. Они не просто специалисты в определенной сфере, а люди, занимающиеся сохранением ингушской национальной идентичности», — убеждена Мадина Оздоева.

Клуб популяризации ингушского языка «ALAP» — это площадка для поддержки, самореализации и развития профессиональной мотивации студентов филологического факультета специальности «Ингушский язык и литература, русский язык и литература» Ингушского государственного университета. Команда проекта намерена сделать его не просто местом встреч по принципу клуба по интересам. Студентам будет предложена творческая работа по решению проблемы республиканского уровня.

«Высокий уровень безработицы, низкий социальный статус учителя и невостребованность в обществе выбранной профессии сказываются на отсутствии мотивации у студентов учиться, самосовершенствоваться и реализовываться в данном направлении. В связи с этим важной частью проекта является необходимость донести до них ценность выбранной ими специальности и их интеллектуальной деятельности в этой сфере», — отмечает активистка КПЦ «Ираз».

Для достижения данной цели будет организован обучающий интенсив, состоящий из 8 мероприятий. Для студентов будут прочитаны лекции о важности и способах сохранения родного языка, об опыте других народов по его возрождению, организована встреча с медийной личностью, занимающейся популяризацией национального языка, и представителями местных СМИ, транслирующих новости на ингушском языке, организован показ фильмов, а также проведены практические занятия по реализации социальных бизнес-идей, направленных на сохранение родной речи и т. д.

«Сегодня прошло первое мероприятие «Без языка — нет нации». Можно сказать, первая ознакомительная встреча организаторов и участников проекта, в ходе которой было сказано о необходимости предпринять срочные меры по сохранению нашего языка, социальных проектах, реализуемых в республике и за ее пределами, о создании собственного канала на YouTube, направленного на сохранение и развитие ингушского языка», — поделилась Мадина Оздоева.

В рамках встречи также состоялась презентация опыта работы КПЦ «Ираз» в данном направлении и проведена небольшая интеллектуально-развлекательная викторина на знание ингушского языка. Студенты внимательно слушали выступающих и задавали интересующие их вопросы, молодые люди изъявили желание принять участие в проекте и внести свою лепту в дело национальной важности.

Однако запланированные мероприятия не единственное из задуманного командой КПЦ «Ираз».

«Главной частью проекта станет совместное создание развивающих пособий на ингушском языке, которые будут переданы во все школы, детские сады и другие тематические учреждения республики на безвозмездной основе участниками клуба. Это будет первое подобное мероприятие, проводимое в регионе. Сегодня школы и детские сады практически не имеют наглядных материалов на родном языке. Многое учителям ингушского языка приходится покупать за счет своей скромной зарплаты», — отмечает Мадина Оздоева.

По словам организаторов проекта, в его реализации будут задействованы высококвалифицированные профильные специалисты для проверки созданных пособий на ингушском языке. В итоге учащиеся школ, воспитанники детсадов и педагоги получат материалы на родном языке для более четкого восприятия при его изучении на занятиях.

«Популяризация и сохранение родного языка — одно из главных направлений нашей организации уже 9 лет. Мы занимаемся изданием развивающих пособий на ингушском языке, делая акцент на детях. Это обучающие плакаты, дидактические карточки, игры на липучках, раскраски. Ранее нашей организацией были переданы 40 плакатов в школы и детские сады Пригородного района бесплатно», — делится соучредитель КПЦ «Ираз».

Активистки надеются, что реализация данного проекта позволит не только направить мышление молодых людей в позитивное русло, но даст им первоначальный трудовой опыт, навыки старта собственного дела, возможность творческой самореализации в выбранной специальности и участие в решении конкретных социальных проблем, связанных с жизнью республики.