Специалистами не рождаются — ими становятся. А помогают молодым людям в этом становлении многочисленные преподаватели и опытные профессионалы, у которых за плечами не один год, а то и десяток лет практики. Понимают это в Россельхозцентре по Ингушетии и Назрановском аграрном техникуме имени И. Зязикова. Именно поэтому уже несколько лет образовательное учреждение сотрудничает с региональным РСЦ.

Прохождение практики — это обязательная часть обучения студентов с целью приобретения и углубления первоначального практического опыта. Практика также помогает проверить готовность обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, своего рода промежуточный экзамен во взрослую трудовую жизнь.

Нынешний учебный год не стал исключением: с 5 сентября по 2 октября 21 студент третьего курса аграрного техникума перенимали опыт агрономов со стажем. Постигать азы будущей профессии студентам помогали специалисты Сунженского районного отдела и отдела защиты растений филиала РСЦ, которые всегда готовы выступить в роли наставников, чтобы передать молодежи все свои знания и опыт.

В рамках технологической практики студенты-агрономы работали со специалистами Ингушского РСЦ как в лаборатории, так и на полях. В частности, в технолого-аналитической лаборатории студенты занимались по разделу «Семеноводство». Они проверяли партии семян, отобранных из хозяйств республики, на посевные качества: определяли влажность, всхожесть, массу 1000 семян, засоренность и т. д. Эту работу со студентами проводила начальник Сунженского районного отдела Татьяна Цукумова.

По мнению Цукумовой, хорош тот агроном, который знает и семеноводство, и селекцию, и биологические особенности сельскохозяйственных растений, и агротехнику их возделывания, и различные методы защиты растений от болезней и вредителей, и многие другие вопросы, связанные с земледелием. А все эти знания и умения можно получить как в стенах учебного заведения, так и во время прохождения производственной практики. То есть работая в поле, общаясь со специалистами сельхозпредприятий.

А со специалистами отдела защиты растений молодые люди проводили на полях фитосанитарный мониторинг по определению заселенности вредными объектами. Начальник отдела Лидия Гомкортиева показывала и рассказывала, какие вредители, болезни и сорные растения встречаются на поле, поведала будущим агрономам, какие виды обработок необходимо проводить, а также о сроках проведения защитных мероприятий.

«Пришедшие к нам для прохождения производственной практики студенты получат необходимые профессиональные навыки и станут хорошими специалистами», — выразила уверенность Гомкортиева.

«Производственная практика в формировании будущего специалиста АПК — не просто важная, а незаменимая составляющая процесса обучения, так как в большей степени, чем теоретическая подготовка, участвует в формировании профессионального самосознания будущего агронома», — подчеркнули специалисты РСЦ.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба филиала, в настоящее время месячная практика, в течение которой студенты приобретали необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности знания, навыки и умения, завершилась. Молодые люди возвращаются в свой привычный образовательный график, но ненадолго. Уже в следующем году, в мае, у них на базе регионального Россельхозцентра вновь намечается производственная практика.