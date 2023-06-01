Преследуя эти цели, в рамках учебной практики по междисциплинарному курсу «Правовой режим земель и его регулирование» студенты 431-ой группы технологического отделения Назрановского аграрного техникума имени И. Зязикова, обучающиеся по направлению «Землеустройство», вместе с преподавателем М. М. Цечоевой посетили Назрановское лесничество, а также Назрановский лесопожарный центр Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии.

«Подобного рода мероприятия помогают нашим подопечным лучше ориентироваться по дисциплинарному направлению, — говорит Мадина Магомедовна Цечоева. — Главной целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, на основе изучения организационной структуры, производственной и хозяйственной деятельности, а также формирование у них общих представлений о структуре работы.

Проходя учебную практику, ребята знакомятся с особенностями исполнения обязанностей в будущей профессиональной деятельности, определяют уровень собственной подготовки к предстоящей работе и окончательно определяются с направлением своей дальнейшей работы. Во время практики они приобретают новые практические знания.

О вопросах лесоустройства и санитарных рубках студентам рассказал заместитель начальника Назрановского лесничества Магомет-Башир Аджибариев. Директор Назрановского лесопожарного центра Алихан Горбаков и главный инженер — механик центра Магомед Котиев наглядно показали студентам, в лесном массиве в районе сельского поселения Яндаре, рабочий процесс санитарных рубок, складирование дровяной древесины для последующей реализации её на торгах, мероприятия по профилактике лесных пожаров, проводимых для информирования населения на территории лесного массива, о породах лесных насаждений, произрастающих на территории Ингушетии. Студенты получили ответы на все интересующие их вопросы, а также огромный практический опыт по организации лесного хозяйства региона.

Выражаем огромную благодарность специалистам данных ведомств за организацию и проведение данного мероприятия».