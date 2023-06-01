Знакомясь с будущей профессией
Студенты Назрановского аграрного техникума проходят производственную практику
В эпоху развивающегося научно-технического прогресса невозможно получить полноценное образование без прохождения практики, поскольку практическая деятельность позволяет определить, способен ли обучающийся применить свои теоретические знания при выполнении практических задач, способен ли он работать самостоятельно, собирать, обрабатывать и анализировать собранные сведения.
Преследуя эти цели, в рамках учебной практики по междисциплинарному курсу «Правовой режим земель и его регулирование» студенты 431-ой группы технологического отделения Назрановского аграрного техникума имени И. Зязикова, обучающиеся по направлению «Землеустройство», вместе с преподавателем М. М. Цечоевой посетили Назрановское лесничество, а также Назрановский лесопожарный центр Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии.
«Подобного рода мероприятия помогают нашим подопечным лучше ориентироваться по дисциплинарному направлению, — говорит Мадина Магомедовна Цечоева. — Главной целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, на основе изучения организационной структуры, производственной и хозяйственной деятельности, а также формирование у них общих представлений о структуре работы.
Проходя учебную практику, ребята знакомятся с особенностями исполнения обязанностей в будущей профессиональной деятельности, определяют уровень собственной подготовки к предстоящей работе и окончательно определяются с направлением своей дальнейшей работы. Во время практики они приобретают новые практические знания.
О вопросах лесоустройства и санитарных рубках студентам рассказал заместитель начальника Назрановского лесничества Магомет-Башир Аджибариев. Директор Назрановского лесопожарного центра Алихан Горбаков и главный инженер — механик центра Магомед Котиев наглядно показали студентам, в лесном массиве в районе сельского поселения Яндаре, рабочий процесс санитарных рубок, складирование дровяной древесины для последующей реализации её на торгах, мероприятия по профилактике лесных пожаров, проводимых для информирования населения на территории лесного массива, о породах лесных насаждений, произрастающих на территории Ингушетии. Студенты получили ответы на все интересующие их вопросы, а также огромный практический опыт по организации лесного хозяйства региона.
Выражаем огромную благодарность специалистам данных ведомств за организацию и проведение данного мероприятия».