Главный судебный пристав республики Зелимхан Костоев, сотрудники аппарата и структурных подразделений территориального УФССП России, а также сотрудники МВД региона во главе с заместителем министра внутренних дел по Ингушетии Владимиром Нефедовым обсудили вопросы межведомственного взаимодействия.

Основной темой повестки дня, отраженной в докладах представителей обеих структур, стало взыскание административных штрафов в пользу органов Госавтоинспекции.

Согласно статистическим данным, с января по конец мая текущего года в структурных подразделениях УФССП на исполнении находилось около 167 тыс. исполнительных производств данной категории на сумму около 160 млн рублей. Остаток исполнительных производств по состоянию на текущий момент — более 112 тыс. на сумму более 101 млн руб.

В отношении злостных должников проводится работа, направленная на установление их имущественного положения, вынесены постановления об обращении взыскания на счетах в банках, направлены запросы в регистрирующие органы.

Кроме того, стороны обсудили результаты еженедельных совместных рейдовых мероприятий, возможность их усиления и другие меры для повышения платежей по задолженностям данной категории, а также выразили уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве двух территориальных органов.