Пресекая коррупцию
Судебные приставы Ингушетии напоминают о существовании «телефона доверия» для граждан
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии напоминает гражданам, что в целях выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников органа принудительного исполнения, своевременного реагирования на недостатки в работе и обеспечения обратной связи с жителями региона в ведомстве работает круглосуточный «телефон доверия» — 8 (8734) 55-19-96.
— Основное назначение «телефона доверия» — помогать людям в защите их законных прав и интересов, — пояснил корреспонденту газеты «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Он не является справочным: по нему не предоставляется информация о наличии задолженности, о мерах принудительного взыскания, применяемых к должникам. Этот канал связи создан именно для выявления фактов коррумпированности среди сотрудников службы судебных приставов. Все звонки, поступившие на «телефон доверия», регистрируются в журнале учета сообщений. Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии в действиях должностных лиц службы нарушений принимаются необходимые меры по их устранению.
Собеседник «Ингушетии» сообщил, что для рассмотрения телефонного обращения по существу оно должно содержать следующую информацию: имя, отчество, фамилию обратившегося, представляемую организацию; суть обращения (в том числе наименование подразделения, отдела (отделения) аппарата Управления, указание должника или взыскателя); почтовый адрес или адрес электронной почты (на него будет выслан письменный ответ на обращение) и контактный телефон заявителя.
— В любом случае мы гарантируем конфиденциальность обращения, — заключил Бузуртанов.