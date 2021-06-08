— Основное назначение «телефона доверия» — помогать людям в защите их законных прав и интересов, — пояснил корреспонденту газеты «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Он не является справочным: по нему не предоставляется информация о наличии задолженности, о мерах принудительного взыскания, применяемых к должникам. Этот канал связи создан именно для выявления фактов коррумпированности среди сотрудников службы судебных приставов. Все звонки, поступившие на «телефон доверия», регистрируются в журнале учета сообщений. Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии в действиях должностных лиц службы нарушений принимаются необходимые меры по их устранению.

Собеседник «Ингушетии» сообщил, что для рассмотрения телефонного обращения по существу оно должно содержать следующую информацию: имя, отчество, фамилию обратившегося, представляемую организацию; суть обращения (в том числе наименование подразделения, отдела (отделения) аппарата Управления, указание должника или взыскателя); почтовый адрес или адрес электронной почты (на него будет выслан письменный ответ на обращение) и контактный телефон заявителя.

— В любом случае мы гарантируем конфиденциальность обращения, — заключил Бузуртанов.