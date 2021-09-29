Банкам не позволят заниматься самоуправством
Судебные приставы Ингушетии напоминают: социальные выплаты обладают иммунитетом
В ходе исполнительного производства должностные лица Федеральной службы судебных приставов не списывают доходы, а также социальные выплаты, обладающие иммунитетом в силу статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы управления ФССП России по Ингушетии Амирхан Бузуртанов.
— К выплатам социального характера относятся денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского (семейного) капитала, — пояснил собеседник.
— В соответствии со статьей 70 указанного закона судебный пристав-исполнитель направляет в банк постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, не обладающие иммунитетом. Обязанность по соблюдению ограничений, обременений в отношении денежных средств, в том числе доходов, имеющих иммунитет в силу закона, возложена в соответствии с законодательством об исполнительном производстве на банки или иные кредитные организации.
Бузуртанов отметил, что в случае списания банком или иной кредитной организацией денежных средств, обладающих иммунитетом, и их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов, необходимо незамедлительно обратиться с соответствующими подтверждающими документами к судебному приставу-исполнителю, который примет меры по возврату денежных средств.
— В случае непоступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов, рекомендуется обратиться в банк, иную кредитную организацию, списавшую денежные средства, для принятия мер по их возврату, — заключил он.