Память

Лес Победы

Судебные приставы Ингушетии посадили деревья в память о погибших в ВОВ

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Судебные приставы Ингушетии присоединились к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», в рамках которого развивается эколого-патриотический проект «Лес Победы», посвящённый памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне.

— Цель ежегодной экологической акции — сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне воинов, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и бережного отношения к природе, — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы республиканского управления ФССП России Амирхан Бузуртанов. — В рамках проекта граждане высаживают именные деревья в память о павших воинах.

Судебные приставы, помимо работы по посадке деревьев и кустарников на территории административного здания управления и прилегающей территории в Магасе, навели еще и глянец вокруг — убрали мусор, сорную траву и сухостой.

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