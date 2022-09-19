— Цель ежегодной экологической акции — сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне воинов, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и бережного отношения к природе, — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы республиканского управления ФССП России Амирхан Бузуртанов. — В рамках проекта граждане высаживают именные деревья в память о павших воинах.

Судебные приставы, помимо работы по посадке деревьев и кустарников на территории административного здания управления и прилегающей территории в Магасе, навели еще и глянец вокруг — убрали мусор, сорную траву и сухостой.