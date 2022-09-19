Лес Победы
Судебные приставы Ингушетии посадили деревья в память о погибших в ВОВ
Судебные приставы Ингушетии присоединились к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», в рамках которого развивается эколого-патриотический проект «Лес Победы», посвящённый памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне.
— Цель ежегодной экологической акции — сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне воинов, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и бережного отношения к природе, — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы республиканского управления ФССП России Амирхан Бузуртанов. — В рамках проекта граждане высаживают именные деревья в память о павших воинах.
Судебные приставы, помимо работы по посадке деревьев и кустарников на территории административного здания управления и прилегающей территории в Магасе, навели еще и глянец вокруг — убрали мусор, сорную траву и сухостой.