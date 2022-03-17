УФССП

Минимальную сумму не тронут

Судебные приставы Ингушетии принимают меры по поддержке должников

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С 1 февраля 2022 года федеральным законом России № 234-ФЗ закреплено право должника на сохранение прожиточного минимума на своем счету в банке при наличии долговых обязательств.

С момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам судебными приставами Ингушетии удовлетворено 17 заявлений граждан-должников.

— Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в подразделение Управления ФССП России по Республике Ингушетия, в котором возбуждено исполнительное производство, — напомнил главный судебный пристав республики Максим Шатин. — Судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения. В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

По словам Шатина, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, а также представить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода.

— При наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина, он вправе защитить от списания денежные средства, превышающие региональный прожиточный минимум. Но для этого надо обратиться в суд, — отметил собеседник. — Также подчеркну, что ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением.

 

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