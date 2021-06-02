— В республиканской службе судебных приставов работают сотрудники, которые принимают участие во всех проводимых управлением донорских акциях, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Главное — они осознают, что это их гражданский долг, что это возможность своим примером привлечь внимание к проблеме нехватки донорской крови.

По словам собеседника, в данной акции приняли участие как сотрудники аппарата управления, так и судебные приставы подразделений. Перед забором крови все желающие предварительно прошли медицинский осмотр. Весь процесс по сдаче крови был организован со строгим соблюдением всех необходимых требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

— Хотелось бы добавить, что в связи с Международным днем защиты детей сотрудники управления поздравили и воспитанников подшефного дома-интерната в сельском поселении Троицкое, передали ребятишкам сладкие подарки, напитки, фрукты. Судебные приставы Ингушетии с 2011 года осуществляют шефство над детским домом, посещают его подопечных, организуя для них различные праздничные мероприятия.