— Взыскание фискальных платежей — одно из приоритетных направлений деятельности службы судебных приставов, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс — службы республиканского УФССП России Амирхан Бузуртанов. — К данной категории относятся налоги, сборы, госпошлина, административные штрафы и другие платежи, которые являются существенным источником доходов бюджетов разных уровней. Исполнение государством и муниципальными образованиями расходных обязательств невозможно без доходов, формируемых за счет различных видов поступлений, в первую очередь, фискальных платежей.

Собеседник уточнил, что доходная часть бюджета пополняется в основном за счет взыскания недоимок по налоговым и страховым платежам, а также санкций штрафного характера в виде исполнительского сбора и административных штрафов.

— Уклонение от уплаты по долговым обязательствам имеет неприятные последствия, — напомнил Бузуртанов. — Именно за счет примененных к должникам мер обеспечительного и принудительного характера, а также рейдам, проводимым вместе с сотрудниками налоговой службы и ГИБДД, в том числе с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», удалось достичь положительных результатов.