— Общая сумма взысканных денежных средств, направленных в бюджет по исполнительным производствам данной категории, составила более 105 млн руб., что на 12 млн руб. больше, чем в 2020 году, — пояснил собеседник. — Самыми распространенными нарушениями правил дорожного движения являются превышение скорости движения, управление транспортным средством без водительского удостоверения, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Гиреев напомнил, что штрафы за нарушения ПДД передаются в службу судебных приставов, по истечению добровольного срока для оплаты т.е. в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

— Управление ФССП России по Республике Ингушетия призывает жителей республики во избежание применения мер принудительного характера, а это — обращение взыскания на имущество, зарплату, пенсию, ограничение в праве выезда за пределы страны и т.д. оплачивать штрафы в добровольном порядке, — добавил судебный пристав. — В случае несвоевременного исполнения должником исполнительного документа взимается исполнительский сбор. Минимальная сумма для должника-гражданина — 1 тыс. рублей, для должника-организации — 10 тыс. рублей.

Также за неуплату штрафа должник будет привлечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, санкции которой влекут за собой увеличение суммы в два раза, либо административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Еще раз подчеркну, что узнать о наличии штрафов, переданных на принудительное взыскание, можно, воспользовавшись информационной системой «Банк данных исполнительных производств», размещенной на сайте УФССП России по Республике Ингушетия http://r06.fssp.gov.ru, либо через мобильное приложение «ФССП».