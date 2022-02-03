— В основном, это пополнение доходной части бюджета путем взыскания недоимок по налоговым и страховым платежам, что составляет сумму свыше 658 млн рублей, а также административных штрафов и исполнительского сбора, — пояснил собеседник. — Положительная динамика достигнута благодаря примененным к должникам мерам обеспечительного и принудительного взыскания, а также рейдам, проводимым вместе с сотрудниками налоговой службы и Госавтоинспекции, в том числе с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Судебный пристав еще раз напомнил, что о наличии долгов можно узнать на сайте r06.fssprus. ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также в мобильном приложении «ФССП».