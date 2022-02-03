УФССП

Пополняя казну государства

Судебные приставы Ингушетии за 2021 год перечислили в бюджет России более 794 млн рублей

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В 2021 году судебными приставами Управления ФССП России по Ингушетии взыскано и перечислено в бюджеты различных уровней более 794 млн рублей задолженности по фискальным платежам, что на 140 млн рублей больше, чем в 2020 году. Об этом газете «Ингушетия» рассказал начальник отдела организации исполнительного производства ведомства Мовлатгирей Гиреев.

— В основном, это пополнение доходной части бюджета путем взыскания недоимок по налоговым и страховым платежам, что составляет сумму свыше 658 млн рублей, а также административных штрафов и исполнительского сбора, — пояснил собеседник. — Положительная динамика достигнута благодаря примененным к должникам мерам обеспечительного и принудительного взыскания, а также рейдам, проводимым вместе с сотрудниками налоговой службы и Госавтоинспекции, в том числе с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Судебный пристав еще раз напомнил, что о наличии долгов можно узнать на сайте r06.fssprus. ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также в мобильном приложении «ФССП».

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