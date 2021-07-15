— Большую часть суммы, взысканной судебными приставами Ингушетии с автолюбителей, составляют штрафы, вынесенные за нарушение ст. 12.9 КоАП РФ, это превышение установленной скорости движения, — пояснил собеседник. — Хочу напомнить, что водителям — нарушителям правил дорожного движения с момента выдачи протокола предоставляется 60 дней на уплату штрафа по постановлению ГИБДД. В случае несвоевременной оплаты документ передается в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Судебные приставы, понимая важность обеспечения неотвратимости наказания правонарушителей, в отношении неплательщиков применяют все предусмотренные законом меры воздействия, среди которых арест банковских счетов, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом должника, арест его имущества, взыскание исполнительского сбора и ограничение в пользовании специальным правом.

Бузуртанов подчеркнул, что, помимо прочего, судебные приставы активно взаимодействуют с уполномоченными органами по вопросам исполнения постановлений о взыскании административных штрафов, проводят совместные мероприятия с сотрудниками ГИБДД, в том числе с использованием программного комплекса «Дорожный пристав».