Акция

Собери ребенка в школу!

Судебные приставы помогли подготовить детей к школе

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Ежегодно в преддверии Дня знаний в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетия проводится акция «Собери ребёнка в школу!», в рамках которой особое внимание уделяется детям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Так, делегация судебных приставов во главе с главным судебным приставом республики Максимом Шатиным побывала в гостях у семей, имеющих детей школьного возраста, чтобы оказать им материальную помощь.

Хозяева выразили глубокую благодарность гостям за внимание, признание в адрес руководства и всего коллектива Управления ФССП России по Ингушетии.

Повторимся, что проведение подобных благотворительных акций в канун нового учебного года стало доброй традицией в УФССП России по Республике Ингушетия.

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