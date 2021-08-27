Собери ребенка в школу!
Судебные приставы помогли подготовить детей к школе
Ежегодно в преддверии Дня знаний в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетия проводится акция «Собери ребёнка в школу!», в рамках которой особое внимание уделяется детям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Так, делегация судебных приставов во главе с главным судебным приставом республики Максимом Шатиным побывала в гостях у семей, имеющих детей школьного возраста, чтобы оказать им материальную помощь.
Хозяева выразили глубокую благодарность гостям за внимание, признание в адрес руководства и всего коллектива Управления ФССП России по Ингушетии.
Повторимся, что проведение подобных благотворительных акций в канун нового учебного года стало доброй традицией в УФССП России по Республике Ингушетия.