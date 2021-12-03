— В целях предупреждения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий УФССП России по Ингушетии настоятельно предлагаем гражданам пользоваться исключительно официальными сайтами, — советует собеседник. — Так, для получения достоверных сведений об исполнительных производствах судебные приставы Ингушетии рекомендует гражданам использовать только официальные источники: сервис «Банк данных исполнительных производств», который действует на официальном сайте управления, мобильное приложение «ФССП» и личный кабинет на «Едином портале государственных услуг».

Очень внимательным нужно быть и с вопросом перевода денежных средств в счет оплаты долга по исполнительным производствам. УФССП России по Республике Ингушетия настоятельно рекомендует гражданам и представителям юридических лиц погашать любую имеющуюся задолженность посредством портала Госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты. Для оплаты долга с помощью онлайн-сервиса на Едином портале государственных услуг необходимо быть зарегистрированным пользователем сервиса. Распечатать готовую квитанцию для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты можно в сервисе «Банк исполнительных производств». Готовая квитанция сокращает ваше время на заполнение данных и позволяет избежать ошибок при заполнении.

При использовании банковских приложений соблюдайте правила парольной защиты. Выбирайте сложные пароли, регулярно обновляйте их, используйте многофакторную аутентификацию (коды из СМС, почты, отпечатки пальцев и пр.).

Для безопасной работы с электронной почтой, мессенджерами, социальными сетями используйте антивирусную защиту, контролируйте адрес назначения и объем предоставления персональных данных, не переходите по подозрительным ссылкам и не принимайте файлы от незнакомых пользователей.