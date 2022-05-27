Автор этой статьи Ибрагим Фаргиев, председатель Верховного суда Республики Ингушетия, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, делится с читателями своими размышлениями о подготовке судей судов общей юрисдикции Республики Ингушетия к предстоящему юбилейному форуму.

Судейский корпус страны является в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» высшим органом судейского сообщества.

Съезд правомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества, в том числе по вопросам развития судебной системы. Данное положение высокого форума судей обусловлено максимальным представительством членов судейского сообщества. Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей Российской Федерации.

Х Всероссийский съезд судей должен был пройти еще в декабре 2020 года, однако Советом судей России, членом которого от судейского сообщества Ингушетии является председатель Верховного суда республики, принято решение о его переносе на ноябрь-декабрь 2022 года. Закон предоставляет нам право принять такое решение, и оно принято Советом судей России с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, руководствуясь заботой о здоровье всех многочисленных участников и гостей съезда.

Осуществление правосудия в судах общей юрисдикции Республики Ингушетия, как и во всех судах страны, в период между прошедшим девятым и готовящимся десятым Всероссийскими съездами судей происходит в условиях стремительно меняющегося законодательства.

В первую очередь судейское сообщество страны, как впрочем и все граждане России, осмысливает поправки к Конституции России 2020 года, принятые высшим законодательным органом страны по инициативе Президента Российской Федерации. Эти поправки предусматривают совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти, безусловно относящиеся и к власти судебной российского государства.

Более четырех лет прошло с момента завершения IX Всероссийского съезда судей. За это время внесены изменения в федеральные конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации», в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» и др., повышающие авторитет, независимость судебной власти.

Кроме того, более двумястами федеральными законами изменено и дополнено значительное количество норм Гражданского, Трудового, Уголовного, Арбитражного процессуального, Гражданского процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Очевидно, указанные фундаментальные и другие изменения, влияющие на статус судебной власти, осуществление судопроизводства и жизнь всего судейского сообщества России, подлежат обсуждению и осмыслению на предстоящем юбилейном форуме судей России.

Важными для анализа судейским сообществом являются серьезные изменения судебной системы страны в связи с созданием кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и, соответственно, существенным сокращением штатов судей и сотрудников судов, изменением объема судебной нагрузки.

Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции созданы на основе экстерриториального принципа. По закону, апелляционный суд рассматривает дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судами субъекта. Кассационный суд является вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В его компетенцию входит рассмотрение дел по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Как отметил председатель Верховного суда Российской Федерации В. М. Лебедев, такая реформа судебной системы способствует объективности рассмотрения дел, а также повышению независимости судов: межрегиональный характер делает их менее подверженными давлению со стороны администраций субъектов страны.

Вопросов, значимых не только для судейского сообщества, но и для дальнейшего совершенствования российской государственности, — много. Полагаю, что съезд обсудит широкий их спектр в области развития судебной системы страны и осуществления правосудия, подведет итоги деятельности судебной власти за предыдущий период; состоится обмен мнениями о юридической практике, повышении квалификации судей, внедрении в работу судов информационных технологий, обеспечивающих доступ граждан к правосудию и др.

Переходя к проблемам функционирования судебной системы Республики Ингушетия, являющейся составной частью общероссийской системы судов, хотел бы кратко осветить современный аспект деятельности судебной власти в Ингушетии, а также отметить специфические особенности, с которыми суды общей юрисдикции региона сталкивались при осуществлении правосудия и подготовке к съезду.

Сегодня в судебную систему республики входят Верховный и Арбитражный суды, 6 районных (городских) судов, 23 судебных участка. Суды общей юрисдикции, дислоцированные на территории Республики Ингушетия, за последние четыре года, прошедшие с момента завершения IX Всероссийского съезда судей, работают в напряженных условиях.

Растет количество судебных дел, рассмотренных судами республики. Это объективный показатель доверия граждан к судебной системе. Так, если в 2016 году (в год проведения последнего, IX Всероссийского съезда судей) судами республики было рассмотрено 50 тыс. судебных дел и материалов, то в 2021 году их количество составило почти 66 тыс.

Появилась новая форма обращения в суд — подача процессуальных документов в электронном виде. За 2021 год на официальные сайты судов общей юрисдикции Республики Ингушетия поступило 4885 заявлений и жалоб по гражданским, административным и уголовным делам. Из них 4579 заявлений принято к производству, по 306 — отказано в приеме в связи с несоответствием предусмотренному порядку. По всем жалобам и заявлениям своевременно приняты законные решения. Кроме того, в указанном 2021 году через раздел «Обращения граждан» в электронном виде на официальные сайты судов республики поступило 1024 обращения, которые рассмотрены в соответствии с законом в установленные сроки.

В судах Республики Ингушетия имеется возможность организации и проведения судебных заседаний по уголовным, гражданским и административным делам посредством видео-конференц-связи, а также проведения совещаний, семинаров с Верховным судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, кассационными и апелляционными судами общей юрисдикции.

Наряду с ростом судебной нагрузки и необходимостью обеспечения беспрепятственного доступа граждан к правосудию, напряженность работы судов республики обусловлена сохранением высокой вероятности совершения в отношении судей, сотрудников судов, представителей правоохранительных органов и простых граждан террористических актов и иных общественно опасных посягательств. Подтверждением изложенного является то, что решением Национального антитеррористического комитета в Республике Ингушетия в 2-х районах действует постоянный режим контртеррористической операции (КТО). Это особый правовой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

В новейшей истории судебной системы региона имелись многочисленные случаи посягательства на судей в связи с их служебной деятельностью, в том числе на их жизнь, здоровье, имущество, а также обстрелы из гранатометов, взрывы, поджоги зданий судов и т. п. За последние два-три года дважды поступали реальные угрозы убийством в адрес судей, руководства Верховного суда республики, связанные с их служебной деятельностью.

Серьезную социальную напряженность в обществе вызвало рассмотрение судами республики ряда судебных дел, среди которых ликвидация религиозных и политических организаций, действовавших вопреки закону и уставу, дестабилизировавших обстановку в регионе.

Значительный общественно-политический резонанс среди населения вызвали рассмотренные за последние три года многочисленные гражданские дела по искам администрации города Магас о признании недействительными договоров аренды на 49 лет свыше 1 тыс. земельных участков площадью 42 гектара для индивидуального жилищного строительства, согласно которым земли в центре столицы республики были розданы в аренду нечистоплотными чиновниками с грубыми нарушениями закона. Фактически вся столица республики, вопреки генеральному плану строительства, должна была превратиться в строения частного сектора!

Судам пришлось столкнуться с резким ростом количества административных материалов, составленных в связи с участием граждан в несанкционированных митингах, в том числе вызвавших серьезные беспорядки в республике, породившие кризис в исполнительной и законодательной власти, который широко освещался в периодической печати, интернет-пространстве и на телевидении. В этих непростых условиях суды республики действовали оперативно, слаженно, обеспечивая безопасность судей и зданий судов.

Вынесенные судами акты по гражданским делам, многочисленные постановления о привлечении виновных к административной ответственности, предусмотренной законом, оценены судами вышестоящих инстанций как законные и обоснованные.

В связи с работой в сложной общественно-политической и криминогенной обстановке вопросы обеспечения безопасности судей, сотрудников судов, зданий судов являются предметом повышенного внимания судейского сообщества Ингушетии. В настоящее время добавились дополнительные заботы, связанные с сохранением здоровья судей и сотрудников судов, обусловленные распространением пандемии коронавируса в обществе.

В завершение обсуждения проблем безопасности хотелось бы отметить, что несмотря на имеющиеся трудности, моральный дух судей и сотрудников аппарата судов общей юрисдикции республики по-прежнему остается высоким, что позволяет им в полном объеме осуществлять свою деятельность по защите конституционных прав и свобод российских граждан. Свидетельством этому является то, что абсолютное большинство (свыше 95%) судебных дел и материалов рассматривается в законные сроки и с высоким качеством.

За прошедшие четыре года подверглась изменению и структура судебной системы Республики Ингушетия. Президиумом Верховного суда республики и советом судей Ингушетии инициировано внесение Народным собранием Республики Ингушетия в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекта об увеличении числа мировых судей и соответствующего им количества судебных участков в Республике Ингушетия с 19 до 23. Данный законопроект был поддержан пленумом Верховного суда России, и 30 декабря 2015 года Федеральным законом № 470-ФЗ увеличено количество судебных участков с 19 до 23.

В республике функционируют 22 судебных участка мировых судей. За последние три года мировыми судьями Республики Ингушетия рассмотрено свыше 170 тыс. судебных дел и материалов, при этом ежегодные суммы денежных взысканий, присуждаемые мировыми судьями республики, составляют более 1 млрд 130 млн руб. Значительная часть этих средств уходит в бюджет республики и государства.

Несмотря на проводимую работу, сохраняются проблемы материально-технического обеспечения мировой юстиции. Большая часть судебных участков размещена в не приспособленных для надлежащего отправления правосудия помещениях. Отсутствуют залы судебных заседаний, оборудованные в соответствии с установленными требованиями. Имеющаяся на судебных участках офисная техника не отвечает современным техническим параметрам, что не позволяет обеспечить реализацию заявителями предусмотренных федеральным законодательством прав на подачу исковых заявлений, жалоб, представлений и иных документов в электронном виде путем использования глобальной телекоммуникационной сети Интернет (пункт 1.1 статьи 3 ГПК РФ, часть 7 статьи 4 АПК РФ, часть 2 статьи 45 КАС РФ), а также своевременное представление статистической отчетности.

Эти проблемы обеспечения мировой юстиции являются предметом постоянного взаимодействия руководства республики, руководства Верховного суда и совета судей республики, управления мировой юстиции республики. Справедливости ради следует отметить, что в настоящее время обозначились позитивные моменты решения материально-технического обеспечения мировых судей. Надеюсь, что указанная работа органов исполнительной власти субъекта страны, на которые законом возложена обязанность материально-технического обеспечения на должном уровне, будет набирать обороты.

Назначение новых судей за период, прошедший с предыдущего съезда, осуществлялось с очень тщательным отбором кандидатов со стороны органов судейского сообщества республики. Представляется, что предъявление все более высоких требований к кандидатам на должность судьи обусловлено значительным общественным вниманием к судейскому корпусу страны, во избежание в дальнейшем широкого обсуждения наличия в прошлом фактов биографии, дискредитирующих как вновь назначенного носителя судебной власти, так и судебные акты, принятые этим судьей. В условиях глобального информационного пространства, в котором живет общество, репутация каждого судьи влияет на совокупное уважение ко всей системе.

Время ставит перед судебной властью новые вызовы и испытания. В связи со случившейся вспышкой коронавирусной инфекции мы должны сделать выводы, касающиеся эффективности приспособления правосудия к таким условиям. Полагаю необходимым обсудить на съезде судей России вопрос о возможности внесения в процессуальное законодательство изменений, предусматривающих самостоятельные основания приостановления производства по находящимся в суде делам на основании актов санитарного характера, предписывающих особый режим взаимодействия граждан. В таком случае после приостановления производства по делу суд не связан течением сроков рассмотрения дела и свободно исходит из целей безопасности жизни и здоровья всех лиц, вовлеченных в отправление правосудия.

Возникла необходимость обсуждения и вопроса обеспечения судов соответствующими ресурсами в условиях изменения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Представляется, что создание в судах запаса консервируемого оборудования, необходимого для работы судов в этих условиях, позволит оперативно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации и обеспечить бесперебойное функционирование судов и защиту жизни и здоровья судей, госслужащих и участников судопроизводства.

В завершение обсуждения хотелось бы отметить, что судебная власть в современной России построена в соответствии с базовыми принципами организации и деятельности судебной системы в демократическом правовом государстве. Судьи судов общей юрисдикции Республики Ингушетия, начиная c первого Всероссийского съезда судей, совместно с судейским сообществом страны принимают активное участие в судебной реформе, нацеленной как на развитие традиционных идей независимости и несменяемости судей, состязательности, гласности, равноправия сторон, так и на решение новых задач: создание гарантий суверенного права России осуществлять правосудие в соответствии с собственным законодательством, предоставление судебной защиты от неправомерного поведения носителей публичных полномочий, обеспечение оперативного доступа к правосудию с учетом потребностей общества и объективных возможностей судебной системы. Не вызывает сомнения, что при подготовке к юбилейному форуму судей России и после него судейское сообщество, как и прежде, останется на высоте тех задач, которые многие годы решаются им в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законами нашей великой страны.